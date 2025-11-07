最多關8年！ 韓酒駕致死「罰太輕」 日本＆加拿大行人成亡魂

南韓平均每天有200人，因為酒駕被抓。最近更有日本人與加拿大人，在首爾被酒駕撞死。(圖／達志影像路透社)

南韓酒駕肇事頻傳，每天平均有200名駕駛因酒駕被抓，更是每3天就有1人會因酒駕被撞死。最近南韓首爾，接連出現兩起酒駕肇事致死，而且撞死的還是日本人和加拿大人，引起日本媒體關注。南韓媒體認為，南韓酒駕致死最多就是關8年，才會讓酒駕如此猖獗。

南韓平均每天有200人，因為酒駕被抓。最近更有日本人與加拿大人，在首爾被酒駕撞死。(圖／達志影像路透社)

在首爾的清晨交通尖峰時段，警方進行街頭臨檢時查獲酒駕案件，肇事者的酒精濃度高達0.112%。而在釜山，一名公車司機在飲酒僅兩小時後，就駕駛公車行駛了30公里。這些案例顯示酒後駕駛已成為南韓社會中常見的問題。

最近引起國際關注的是兩起嚴重酒駕致死事件。第一起事件中，一名30多歲的嫌犯在首爾市中心撞倒一對日本母女，造成50多歲的日本媽媽送醫後不治，30多歲的女兒則膝蓋受傷住院治療。當被問及有沒有人試圖阻止他酒駕，以及想對受害者說什麼時，這名穿著帽T、蓋著臉的嫌犯只簡短地說了「對不起」。

更令人震驚的是，就在這起事件發生前一週，首爾又有一名外國人被酒駕者撞死。根據韓聯社TV記者報導，一名30多歲、酒醉程度嚴重且駕照已被吊銷的駕駛A氏，撞倒了兩名正在過馬路的行人，其中一名30多歲的韓裔加拿大籍男子送醫後不治身亡。

街頭監視器畫面顯示，行人在過馬路時，突然有車快速通過，嚇得行人四處閃躲。南韓媒體指出，酒駕肇事在日本最高可判30年，但在南韓酒駕致死最多只判8年。許多人認為正是因為處罰太輕，才導致南韓的酒駕問題如此猖獗。這些事件引發了人們對南韓酒駕法律是否過於寬鬆的討論。

