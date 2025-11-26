【看見泰國 VisionThai】冬季最夢幻的2025曼谷聖誕活動登場！人氣景點Chocolate Ville（巧克力村） 於年底換上全新「Twinkle Christmas」主題，從滿天白雪、閃亮燈飾到角色遊行與飄雪秀，打造猶如北歐童話般的聖誕村莊。園區不僅是曼谷旅遊必訪的拍照景點，今年更以「雪國度假村」概念全面升級，不論情侶、家庭或朋友，都能在夜晚燈光中感受到濃厚的聖誕氛圍。（延伸看：2025曼谷百貨聖誕樹集合）

最夢幻2025曼谷聖誕！巧克力村耶誕：飄雪、遊行、船隊燈光秀超浪漫（來源：官方社群）

今年聖誕節的巧克力村以「Twinkle Christmas」為主題，從入口到主橋、燈塔到湖畔，每一處都布置了閃爍的聖誕燈飾與巨型聖誕球，還有逼真的飄雪效果，營造零下 8 度的夢幻雪景。遊客彷彿走進國外童話村，夜晚更因燈光秀而變得浪漫動人，是曼谷最受歡迎的聖誕拍照地標之一。

巧克力村在聖誕季期間，從16:00到22:00都有精彩活動不停歇，無論平日或週末、即使是假期來訪，都能感受到滿滿節慶氣氛。

Santa Village Meet&Greet遊行秀： 熊熊、狗狗與一群卡通角色穿上聖誕服飾，搭車遊村與遊客拍照互動，傍晚與夜晚各一場。

可愛角色舞蹈秀： 人氣角色們在中央橋與燈塔舞台帶來活力十足的聖誕舞蹈，吸引大小朋友圍觀。

浪漫飄雪秀： 村內每天定時飄雪！無論是情侶或家庭，都能拍出宛如歐洲冬季的美照。

聖誕遊行＆煙火秀： 亮麗燈光、聖誕角色遊行，再搭配小煙火，是園區最受期待的夜間表演。

泡泡河上烏克麗麗小船： 超萌狗狗彈著樂器、乘著小船緩緩划過湖面，周圍泡泡飄散，療癒指數爆棚。

每日壽星祝福秀： 由 Sugar High Band 每天演唱生日快樂歌，替現場來訪壽星慶祝。

LED船隊燈光秀（Special Day限定）：特定日期加碼「LED 船隊遊行」，以大量燈光打造湖面最閃耀的聖誕場景。

曼谷巧克力村入場資訊

巧克力村聖誕節需購買入場券，並可兌換餐飲，且5歲以下兒童免費入場：

Normal Day：150 泰銖

Peak Day：180 泰銖

Very Peak Day：200 泰銖

每張票可兌換：

冰淇淋／爆米花／冷飲（三擇一）

或折抵餐飲消費 100 泰銖

巧克力村的「Twinkle Christmas」為曼谷帶來最浪漫的冬季亮點，不僅將園區打造成雪國世界，更以多場遊行與燈光秀增添節慶氛圍。更多泰國聖誕節活動請關注看見泰國唷！

