最大共諜吳石洩密害死誰？退將揭殉國者「與鄭麗文有關」：她知道就不會出席

中國國民黨主席鄭麗文8日下午出席統派社團「台灣地區政治受難人互助會」主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，不過追思對象出現過去國軍的最高級共諜，陸軍第十六集團軍副總司令、國防部參謀次長吳石。對此，退役少將栗正傑在節目《中天辣晚報》表示，不管是藍的、綠的或者是紅的，若當初白色恐怖時期遭到迫害，都應該去面對這個事實，彼此諒解，中華民族才能夠團結在一起。

栗正傑表示，吳石是因為近期中國電影《沉默的榮耀》上映才得到重視，否則以前幾乎只有國軍知道這位人物，若鄭麗文知道吳石的所作所為，也會明確拒絕出席。吳石是共諜，為當時參謀次長，地位僅低於總統、參謀總長及參謀副總長，軍職非常高，而他洩密內容包括第二次國共內戰3大戰役之一的「徐蚌會戰」。

栗正傑提到，在徐蚌會戰中殉國的將領中，其中一位陸軍中將李彌，便和鄭麗文有關，李彌在戰敗後遷至雲南，「鄭麗文的父親應該就在李彌的部隊」，因為鄭麗文也一直強調她父親是雲南人，隨孤軍部隊從越南富國島遷至台灣。

栗正傑說，這是歷史，應該勇敢去面對，鄭麗文已經說明，她將吳石定義為共諜，不是政治受難者，國民黨黨內應該相信鄭麗文所述，不應隨民進黨起舞而分裂。

