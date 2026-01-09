最大原民園區爆糾紛 花盆擋門遭控：惡意阻礙！

管理園區的廠商遭指控，用大型花盆擋門，企圖影響業者做生意。（圖／東森新聞）





位在桃園捷運A17站附近，有一座號稱全台灣規模最大的原住民族文創園區，但不僅開業至今，人潮不如預期，現在進駐園區的業者也指控，管理園區的廠商竟然用大型花盆擋門，企圖影響業者做生意；但園區廠商也反控，是因為業者欠租，才會出此下策。實際去了解，卻發現不少商家對園區管理頗有怨言，目前桃園市府也已經介入調查。

打開門就卡住，安餒是要怎麼做生意？但繞一圈，這個通道竟然也不行。

Kiri國際原住民族園區服飾店業者：「就是要讓人家進來的地方，他都把我們堵住了。」

廣告 廣告

位在桃捷A17站對面，這一處號稱全國規模最大的原住民族文創園區，斥資十多億打造，2024年8月開幕，但現在園區業者卻出面指控，營運商惡意擋門，不給做生意。

Kiri國際原住民族園區服飾店業者：「房租是真的蠻貴的，我們這裡人流也很少，所以我們跟隔壁前面的店家想要合租成一間店，就有詢問過張經理，張經理是說可以，他還故意引誘我們簽合約。」

老闆娘指出，每個月租金加上水電費，高達四萬多很吃重，負責招商簽約的張姓經理，原本同意他們分租，卻又在群組公審，罵他們是不肖業者違法轉租，最後放大型花盆擋路。但園區管理中心也反控業者長久積欠房租，只是對於園區的管理，不少商家卻都有怨言。

Kiri國際原住民族園區餐廳業者：「他們會在所有各大媒體做行銷活動，他在當初招商都有說明，至今都沒有做到。」

有餐廳業者指控，園區說好的行銷活動，根本是一場空，沒有人流，要怎麼賺錢付租金，甚至因為室內施工未申報，被園區提告求償高達千萬，苦不堪言。

桃園原民局副局長陳正雄：「我們呼籲雙方回歸理性，若再有違規或非理性的情事，原民局將依合約重懲。」

針對種種指控，園區營運商回應，一切交給司法判決，目前不會對外說明。市府也強調，如果委外廠商最終未能依約改善，不排除解約收回自管。

更多東森新聞報導

前菜到甜點都驚艷！網友點名「最適合約會」西式鐵板燒

好市多線上購10周年！3百商品祭優惠 滿萬再折880

舊鞋怎麼丟？環保局解答 丟錯恐罰6000元

