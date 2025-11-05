「最大噩夢」當選紐約市長 川普警告恐掀逃離潮

紐約市長當選人曼達尼改寫歷史，他在勝選感言中說，「推倒了政治王朝」，年輕與多元族裔支持者是他勝選的底氣。

美國民主黨左翼新星曼達尼在紐約市長選舉勝出，成為紐約第一位穆斯林市長。美國總統川普警告，恐將引發逃離潮。川普先前曾威脅削減資金，如今態度有所緩和，暗示願意幫助紐約市。（戚海倫報導）

美國總統川普今天在邁阿密發表講話。美國有線電視新聞網CNN報導，川普猛烈抨擊了紐約市長當選人曼達尼，暗示這位民主社會主義者的政治立場，更廣泛地反映了國會民主黨人的觀點。川普說，如果你想看看，國會民主黨人想把美國變成什麼樣，看看紐約昨天的選舉結果就知道了，他們的黨派竟然讓一個共產黨員當上美國最大城市的市長。

川普聲稱，看看世界各地正在發生的事，但現在民主黨人走得太極端了，邁阿密很快會成為逃離紐約市共產主義的人的避難所。

CNN報導，在曼達尼贏得壓倒性選舉後，川普對聯邦政府未來對紐約市的支持態度有所緩和，暗示願意幫助紐約市，先前川普曾經威脅要削減資金。川普說共產主義者、馬克思主義社會主義者和全球主義者都曾經有機會，但他們帶來的只有災難，川普隨後補充，讓我們看看結果如何，我們會幫助他們，我們希望紐約取得成功。