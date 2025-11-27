最大採購！2年500億買4.8萬架無人機 國防部「招商日」台廠紛搶卡位

國防部長顧立雄表示，規劃無人機等五大目標籌獲不對稱戰力。李政龍攝



國防部長顧立雄昨天（11／26）出席總統府「守護民主台灣國安行動方案」記者會，賴清德總統也宣示將提出總額高達1.2兆新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，顧立雄說明，其中規劃籌獲無人艦艇、無人機等五大目標，主要在籌獲不對稱戰力與作戰裝備。而就在今天（11／27）國防部軍備局就舉行500億元無人機徵商規格說明會，國內各大廠商紛紛到場卡位。

賴清德總統昨天也特別強調，台灣不能成為第一島鏈的破口縫隙，因此要啟動規模高達1.25兆元的國防特別預算，不僅將加強對美軍購，還首先點名強化不對稱戰力，而不對稱戰力的先鋒部隊，也就是無人機。

按照透露，國防部此次開出民國115年、116年合計4萬8750架無人機的驚人籌購量，金額龐大、功能明確，對產業的拉動效應更是直上天花板。因此，今天國防部軍備局舉辦的無人機徵商規格說明會，預計台灣無人機供應鏈及廠商將全數到齊。

包括雷虎、亞航、長榮航太、智飛科技、神通資訊科技、中光電、漢翔、經緯航太等廠商到場卡位。國防部也提出最嚴格的資格限制，任何中國大陸（含港澳）廠商都不能參與，有陸資背景廠商不能碰，整條供應鏈零件禁用陸製，業內人士就分析，這份大單幾乎100%為台灣自己國防產業鏈的大補丸。

至於國防部將無人機規格，再細分成「沉浸式無人機」、「投彈式無人機」、「小型自殺式無人機」、「中型自殺式無人機」、「濱海監偵型無人機」五款。其中，操作者戴上飛行眼鏡或VR頭盔，就能透過機載的鏡頭，以第一視角進行飛行的「沉浸式無人機」需求量最大、達到3萬4000架。

