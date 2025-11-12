最大比特幣洗錢案！「財富女神」海撈2000億，逃亡14年倫敦遭逮畫面曝。

45歲的中國籍女子錢志敏因涉及國際詐欺與洗錢案，在逃亡近14年後終於落網，而她涉犯的這起案件被認為是「全球史上最大宗的加密貨幣查扣案」之一，英國警方共查獲她不法獲得約61000枚比特幣，以當前幣值計算，超過50億英鎊（約2048億元新台幣）。

自稱「財富女神」的錢志敏被揭發以虛假比特幣挖礦投資為名，詐騙超過12.8萬名投資者，涉案金額高達數十億元人民幣。受害者多為50至75歲中老年人。錢志敏在2017年將資金兌換為比特幣後，持假護照潛逃英國，並聘請中餐外送員文簡（音譯）協助洗錢，以購屋與設立公司掩飾犯罪所得。

廣告 廣告

經過多年追查，英國警方終於在去年底於倫敦成功逮捕潛逃5年的錢志敏，南華克刑事法庭（Southwark Crown Court）9月30日開庭審理時，錢志敏當庭認罪，承認在2017年10月至2024年4月間，非法取得並持有屬於犯罪所得的加密貨幣。這起英國史上金額最大的比特幣洗錢案10日起連2天在倫敦審酌刑期，中國首腦錢志敏遭判處11年8個月徒刑。

如今「財富女神」錢志敏落網的畫面也曝光了，從影片上可以看到，倫敦警察破門而入，一腳把門踹開，錢志敏當時人就坐在床上，她看到警方闖入後的反應相當錯愕，並一臉呈現驚嚇狀態、不停尖叫，甚至不斷拿棉被遮掩。



回到原文

更多鏡報報導

沒膽用棉被覺得比較難死！她塞1萬紅包送兒上路 一審建請總統特赦

土耳其軍機無預警墜毀！驚傳出事前「沒發出求救訊號」機上全員恐已罹難

宜蘭終於出太陽！蘇澳火車站水淹半層樓高 民眾起床第一件事找這牌