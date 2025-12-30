最大潛水衣製造商創辦人薛丕拱安詳離世享壽97歲

薛長興是台灣潛水衣王國最大輸出廠商。（翻攝谷歌地圖）

記者張正量／宜蘭報導

全球最大潛水衣製造商薛長興集團，創辦人薛丕拱，三十日上午在宜蘭家中辭世，享耆壽九十七歲。消息傳出後，地方鄉親與產業界人士紛紛表達不捨，追思其對台灣產業及家鄉發展的貢獻。

有台灣之光的薛長興集團由薛丕拱於一九六八年創立，總部設於宜蘭，早期以雨衣產銷起家，隨著市場需求轉型投入水上運動防寒裝備製造，逐步發展成為全球最大的潛水衣製造商。集團主要產品包括潛水衣、潛水鞋，並延伸至救生衣、浮水背心等領域，其中潛水衣系列產品全球市占率高達百分之六十五，在國際市場具關鍵地位。

多年前，薛丕拱已將經營權交棒給第二、第三代，自己擔任集團總裁，兒子薛敏誠接任董事長，孫子薛恒興出任總經理。薛長興集團目前在在全球有八座生產基地，員工人數超過一萬五千人，事業版圖遍及全球。