最大獎是iPhone 17！調查局辦國安議題有獎徵答 盼推動情報防護觀念

調查局今（17）日針對國安議題舉行有獎徵答活動，答對全部題目即獲抽獎資格，其中最大獎為iPhone 17，副局長徐國楨表示，希望透過寓教於樂的方式促使大眾重視國安。

法務部調查局今日舉辦「國安進行式—共築韌性防衛意識」有獎徵答線上直播抽獎活動，只要登入LINE帳號並答對全部題組題目，即可獲得抽獎資格。獎品包括大獎iPhone 17、AirPods Pro、Garmin Vivoactive 5 智慧手錶，更有絨毛玩偶、運動毛巾、證件套等國安宣導周邊，希望讓民眾在領獎與分享過程中，也成為「國安訊息擴散者」，而抽獎結果、名單將公布於調查局「全民保FUN趣」臉書粉絲專頁。

徐國楨強調：「國安不是口號，是每天都會遇到的判斷，資安即國安，網站及電子郵件不要亂點，就是防護的開始」，本次活動以寓教於樂方式促使大眾重視國安，透過「遊戲化的任務參與」帶出台灣目前面臨的真實風險情境，例如，陌生投資邀請是否可能是境外滲透、社群帳號背後是否為人設偽裝、或跨平台散布的截圖是否為惡意操弄的素材。

調查局表示，未來將持續以更貼近生活、更易分享、更具互動性的方式，推動國安教育與情報防護觀念，讓「先查證、再相信」成為全民共識與反射動作，共同守護台灣的資訊安全與民主韌性。

