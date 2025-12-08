最大規模！ 詐騙集團滲透馬防部「逾60官兵」

戍守「國之北疆」的馬祖防衛指揮部，遭詐騙集團大規模滲透，超過60名南竿的官士兵，將個人帳戶提供給詐騙集團作為洗錢用。目前，連江地檢署偵辦中，若情節屬實，被詐騙集團吸收的官兵，不僅面臨刑責，也可能遭軍方汰除。對此，馬防部強調，全程無枉無縱，同時也已進行戰備兵力調整，防止戰力空隙。

國軍馬防部，逾60名士官兵涉出租帳戶給詐騙集團，連江縣地檢署偵辦中。(圖/TVBS)

詐騙集團滲透馬祖防衛指揮部的手法相當隱密。起初是部分南竿的士官以經營購物網站為名，對官兵進行單線利誘。這種方式使得一些官兵在不知情的情況下，帳戶就已流入詐騙集團手中。據悉，超過60名南竿官士兵及1名副連長涉嫌提供個人帳戶作為洗錢工具，換取每月3000至5000元不法利益，少部分人甚至可能不知情。

目前案件由連江地檢署調查中，涉案軍人不僅面臨刑事責任，還可能遭軍紀處分，最嚴重者將被汰除軍籍。國民黨立委徐巧芯表示，她在11月底時接獲陳情，得知此事一直被壓著，沒有上報給國防部知道。她指出有些涉案官兵已服役17至18年，再過一兩年就要退伍，卻因一時的錯誤決定可能失去所有退伍福利。

陸軍馬祖防衛指揮部發言人張博彥強調，將秉持無枉無縱、刑懲並行的原則，依情節輕重給予適當處置並依法究辦。同時，從案發至今，一直主動依法查辦，力求速辦速決。然而，讓人費解的是，駐守馬祖的國軍除了本俸外，還有近1萬元的三級離島加給，為何還會為了這些小利而鋌而走險。

一位從馬祖退役士兵阿偉就分析，外島服役的特殊環境是關鍵因素。他表示，在外島服役時，軍人可能兩個月才能回家一次，許多資訊來源都依賴當地人，長時間相處加上環境封閉，容易建立互信關係，這也讓詐騙集團得以輕易滲透。另由於調查持續進行中，此事件對前線兵力勢必造成衝擊，馬防部已完成戰備編組兵力調整，防止戰力出現空隙。

