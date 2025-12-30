最大規模！調查局掃蕩詐騙集團 查獲犯罪金額高達70億元

台北市 / 武廷融 綜合報導

調查局於今年10月至11月執行第4波擴大打詐同步專案，動員千餘名調查官，並繫屬15個地方檢察署檢察官指揮，共執行68案，破獲機房14座、水房6座，查獲詐欺犯罪金額達新台幣70億544萬餘元，洗錢金額達201億4,462萬餘元，另查扣賓士、保時捷等名車8輛、勞力士等名錶14支、名牌包26個及銀行、虛擬資產帳戶等不法所得達1億8,532萬餘元。

調查局今(30)日表示，配合台灣高等檢察署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，強力查緝具集團性、組織性、特殊性之詐欺犯罪，於今年10月1日至11月24日執行114年第4波擴大打詐同步專案。以假投資詐欺、不動產詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺及虛擬資產洗錢等犯罪類型列為本波查緝重點，並針對不法第三方支付業者勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪，從犯罪金流積極溯源。

廣告 廣告

調查局說明，本次共執行68案，超越歷次規模，計搜索253處，約談364人、羈押30人，破獲機房14座、水房6座，查獲詐欺犯罪金額達新台幣70億544萬餘元，洗錢金額達201億4,462萬餘元，另查扣賓士、保時捷等名車8輛、勞力士等名錶14支、名牌包26個及銀行、虛擬資產帳戶等不法所得達1億8,532萬餘元。

調查局指出，詐騙集團近期以未顯示號碼對不特定人廣泛撥打詐騙電話，再以假冒監理站、金融機構、戶政事務所人員，謊稱資料遭盜用，需轉介檢察官處理等話術，誘使被害人交付個資、提供帳戶進而匯款受害。調查局以溯源偵辦詐騙集團首腦為主，故鎖定是類犯罪類型，在本波同步偵辦中查獲IPPBX（網路電話交換機）機房十餘座，查扣連接室內有線電話的IPPBX設備，其中發現有犯罪集團一家大小全部投入收受轉送IPPBX設備。

另外調查局也發現有男子沉溺網戀，落入詐騙集團陷阱，協助「虛擬美女」布置詐騙機臺，也發現剛畢業的青年誤入求職陷阱，誤信詐團指示於自家安裝詐騙機臺，賺取微薄裝機費用，成為詐欺共犯。調查局呼籲民眾務必提高警覺，不要輕信來路不明的投資資訊或檢警指示，也不要因求職、借貸、感情因素而交付個人帳戶、存摺或擔任公司負責人。

調查局強調，詐騙集團常以「短期高薪」、「免經驗立即上手」、「幫忙代收款項」等話術欺瞞民眾，實質上卻是利用民眾身分掩護洗錢活動，使無辜者瞬間成為詐欺共犯，須承擔刑責及民事賠償責任。本局將持續強化跨區域查緝能量，藉由金流溯源、科技偵查、跨機關合作全力打擊詐欺犯罪，也提醒民眾主動查證可疑訊息，與政府共同防堵詐騙網絡擴散，保護自身及家人財產安全。

原始連結







更多華視新聞報導

太子集團洗錢案 遊艇管理公司負責人遭聲押禁見

檢調第二波搜太子集團 拘提8名子公司幹部.成員

「鑄」成大錯！ 銀樓老闆涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年

