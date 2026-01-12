最大贏家！ 「高帝園茶業」奪嘉義冬茶三冠王

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地區各項冬季高海拔優良茶比賽落幕，梅山鄉「高帝園茶業」成了最大贏家，包辦梅山鄉公所、梅山鄉農會與阿里山鄉農會主、承辦比賽的首獎「特等獎」，為名副其實的「三冠王」。

梅山鄉農會承辦的嘉義縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽，是嘉義地區最大規模的比賽，2025繳茶點數，青心烏龍組1000點、金萱茶組302點，都是其他比賽的兩倍以上，是兵家必爭之地。在競爭激烈的情況下，高帝園茶業邱詩富勇奪「特等獎」，居次的3個「冠軍獎」，高帝園茶業的林淑媛與王智慧各拿一個，也就是青心烏龍組前4名，高帝園茶業就包辦了3個。

梅山鄉是嘉義縣主要高山茶產地，產量占全縣一半以上，由梅山鄉公所主辦的2025冬季優良茶競賽也相當具代表性，高帝園茶業邱詩富同樣得「特等獎」及包辦兩個「 冠軍獎」。

氣勢如虹的邱詩富又在2025阿里山冬季高海拔優良茶比賽拿下「特等獎」，也是兩個「 冠軍獎 」其中一個得主，也就是高帝園茶業在2025冬茶三大賽包辦3個「特等獎」和5個「 冠軍獎」。

邱詩富指出，可以在2025冬茶比賽大獲全勝，關鍵是其位於梅山鄉瑞里村科子林高海拔新茶園，從栽種就導入最完善的管理，才能保持茶葉的高品質，得以在大賽中奪魁。

