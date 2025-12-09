最大近9公分！日本青森7.5強震多處地殼位移

▲日本國土地理院報告，青森縣8日晚間的規模7.5地震，造成近9公分的地殼位移。（圖／翻攝自日本國土地理院）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣昨（8）晚發生規模7.5強震，最大震度6強，造成至少30人受傷。日本國土地理院初步觀測指出，地震造成地殼出現明顯變動，震央附近的電子基準點在地震後前後，地殼約向東位移近9公分。

青森縣外海8日晚間發生規模7.5地震（原先7.6，後下修），最大震度6強。

日本國土地理院9日發布報告，震央附近的電子基準點「東通2」（青森縣下北郡東通村）觀測到地殼向東移動約8.8公分，其他地點也有大小不一的變動。

廣告 廣告

國土地理院表示，此次地殼變動是透過震央周邊電子基準點的觀測數據進行即時解析所得。由於即時解析的精準度較低，且觀測點可能受地盤傾斜或局部地形影響，因此地殼位移數值仍可能有所修正，隨進一步調查，結果可能會改變，將繼續利用電子測站密切監測地殼運動，後續將以更精確的解析作為最終判定。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本7.6強震至少30人傷！青森縣知事請自衛隊協助 轉移醫院病患

日本青森外海今晨再發6.4餘震！市區、森林多地通報火情

影／日青森外海7.6強震！海嘯警報雖除 仍須留意千島及日本海溝