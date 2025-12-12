最大金主Meta恐收回支持 台灣事實查核中心面臨營運危機

台灣事實查核中心。翻攝台灣事實查核中心官網



致力於對抗假訊息擴散的「台灣事實查核中心」（Taiwan FactCheck Center），因原本的大金主、臉書母公司Meta未來幾週可能撤回資金支持，正面臨攸關存亡的營運危機。

日經亞洲報導，台灣事實查核中心為非營利組織，成立於2018年，宗旨為「透過事實查核，對抗數位時代錯假資訊帶來的負面影響」。

為避免與台灣政府產生利益衝突，該中心經費主要仰賴民間企業捐助。以2025年預算為例，Meta資助約占整體經費的一半，Google也貢獻超過30%的資金。

廣告 廣告

不過，Meta執行長祖克柏今年初宣布，將終止Meta與美國事實查核機構的合作，其他相關資金前景隨即蒙上陰影。

外界普遍認為，Meta此舉是為了避免與美國總統川普發生衝突，川普政府將企業介入資訊流通視為一種審查行為。

台灣事實查核中心執行長邱家宜表示：「以目前情況來看，我們與Meta的合約可能在2026年1月到期。人工智慧（AI）持續進化，假訊息的手法也愈來愈精密，若資金被切斷，我們將陷入關鍵性的危機。」

根據瑞典哥特堡大學「多元民主中心」（V-Dem Institute）的評估，台灣是全球假訊息攻擊的最大目標。迄2024年為止，這項排名已連續11年維持不變。

V-Dem指出，多數假訊息源自中國，香港則是傳播據點。

近期一起案例顯示，台灣事實查核中心於11月25日發布警示，針對網路流傳的一則謠言進行查核。該謠言聲稱，一名台灣官員在高市早苗先前擔任日本總務大臣期間，以珠寶等貴重物品向她行賄。

這則謠言源於網路流傳的電子郵件截圖。中心查核後認定，相關指控完全缺乏事實依據，並詳細說明其判斷過程。

這些電子郵件宣稱，所謂「禮物」是由時任台灣駐日代表謝長廷轉交。不過，郵件中的日文用語不自然，而且被認為是最初來源的帳號檔案，本身也存在諸多可疑之處。

另一起案例發生在去年1月總統大選前夕，中心曾警告外界留意一段針對時為總統候選人賴清德的深偽影片，該影片在既有影像上加入AI生成的語音。

台灣事實查核中心也監測在日本、美國及與台灣關係友好的歐洲國家流通的可疑資訊。例如2023年8月，日本開始將福島第一核電廠處理過的廢水排入海洋時，網路上出現大量所謂巨大海洋生物的影像，中心查核後認定這些圖片均為偽造。

當中心發現假新聞時，會通報Meta等合作平台，這些企業則依據中心提供的查核資訊給予經費補貼。

Meta過去與包括台灣事實查核中心在內的全球多個事實查核組織合作，並提供資金，以遏止假訊息擴散。

目前，台灣事實查核中心正與Meta接洽，試圖協商維持財務支持的方案，但尚未獲得這家社群媒體巨頭的明確承諾。

中心每天會收到200至300件來自社群媒體用戶的疑似不實訊息通報，並依公共利益、傳播速度，以及對社會與個人的潛在傷害程度，設定查核優先順序。

中心目前有14名前新聞工作者組成的高度專業團隊，分工處理相關工作，但邱家宜指出，「我們的人力仍然不足」。

該中心正呼籲台灣企業界捐款，並透過網路募捐，但目前尚不清楚該中心是否有能力彌補Meta撤回資金造成的缺口。台灣將於明年11月28日舉行九合一選舉。

更多太報報導

2026年APEC會議11/18-19中國深圳舉行 主辦發表「中國年」標誌

反政府擬修勞動法 葡萄牙工會發動近年最大規模罷工

高市「台灣有事」答詢或為脫稿發言 官房長官：立場並未改變