最大震度5強！ 熊本規模5.7淺層地震就在阿蘇火山地區

日本熊本縣阿蘇地區11月25日傍晚發生規模5.7地震。翻攝日本氣象廳網站



日本九州熊本縣週二（25日）發生規模5.7地震，由於是淺層地震，震央又在陸地上，位於震央的阿蘇火山地區有等級「5強」的明顯震度，台積電熊本廠所在地區也有4級的震度。

根據日本氣象廳資料，地震發生在當地時間下午6時1分（台灣時間5時1分），震源位於熊本縣的阿蘇地方，是發生在地下僅10公里處發生的淺層地震。熊本縣產山村有5強的震度，阿蘇市以及大分縣的竹田市都有5弱的震度。

台積電熊本廠位處的熊本縣菊陽町震度3，熊本市也是震度3。

熊本曾在2016年發生規模7.3的巨震。而在2011年東日本大地震前夕，阿蘇火山西北部曾發生頻繁的地震。

