最大AI研發中心亮相！Google新辦公室台灣味爆棚 設計細節超吸睛

財經中心／王文承報導

Google今（20）日在台北市士林區啟用全新辦公室，成為美國以外最大的AI基礎建設硬體研發中心。總統賴清德與美國在台協會（AIT）處長谷立言皆親自出席。值得注意的是，新辦公室、Google logo都融入濃厚的台灣特色，且會議室以台灣知名景點命名，讓這新辦公室充滿「台味」。辦公室位置緊鄰電子五哥之一的英業達，距離輝達未來進駐的北士科也不到10分鐘車程。對此，Google Cloud平台研發總經理Greg Moore表示，未來將持續擴大招募軟體、硬體與專案管理等領域的人才。

19樓辦公區的經典logo上全是退役主機板，透過落地窗可直接眺望陽明山美景。（圖／記者王文承攝影）

這座新成立的士林辦公室，是Google美國本部以外規模最大的AI基礎建設硬體研發中心。19樓辦公區的經典logo上全是退役主機板，透過落地窗可直接眺望陽明山美景。整體設計靈感取材自台灣的自然景觀與人文特色，建築內貫穿全棟的鐵道意象象徵跨團隊串聯合作，而以台灣地標命名的會議室，包括龜山島和五峰旗瀑布等，也強化Google與在地文化的連結。

新辦公室距離捷運劍潭站僅三分鐘車程，與輝達即將落腳的北士科相距不到十分鐘，距英業達也僅約兩分鐘。（圖／記者王文承攝影）

地理位置方面，新辦公室距離捷運劍潭站僅三分鐘車程，與輝達即將落腳的北士科相距不到十分鐘，距英業達也僅約兩分鐘。Greg Moore表示，選擇此地除地利之便外，也因為能貼近合作夥伴，並在永續性方面具備優勢，是公司在台布局中的重要據點。

新辦公室預期可降低12%的年度能源消耗、減少46%用水量，興建過程中更有達73%的廢棄物被成功回收，避免進入掩埋場。（圖／記者王文承攝影）

這座辦公室以永續為核心理念打造。Google與開發商密切協作，在既有的永續基礎上，以更高標準設計並營運空間。新辦公室預期可降低12%的年度能源消耗、減少46%用水量，興建過程中更有達73%的廢棄物被成功回收，避免進入掩埋場。

新辦公室的啟用，也象徵Google持續深化在台灣的數位基礎建設布局。Google自2013年在彰化啟用亞太區首座資料中心起，陸續透過企業合作投資多條在台登陸的國際海底電纜。在永續方面，Google亦致力提升資料中心用水效率、保護台灣水資源，並投入離岸風電、太陽能、地熱等多元潔淨能源。

新辦公室的啟用，也象徵Google持續深化在台灣的數位基礎建設布局。（圖／記者王文承攝影）

此AI基礎建設研發中心所開發與測試的技術，未來將部署至 Google全球資料中心與AI基礎設施，成為支撐Google搜尋、YouTube、Gemini等服務的核心骨幹，為全球數十億使用者提供動力。新辦公室的啟用，不僅展現Google台灣團隊的能量，也象徵與台灣共同成長的旅程邁入新階段，對全球產品與服務將帶來更深遠的影響。

