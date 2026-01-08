最夯春聯「藍韓國瑜、綠是他」 羅旺哲：可成為2026母雞

韓國瑜發春聯文，強調大家對「幸福」的盼望，對「生活安心、未來安定」的深切期待。（圖／取自韓國瑜臉書）

2026元旦剛過，韓粉才剛曬出立法院長韓國瑜2026年曆的開箱文，韓國瑜隨即推出〈馬上幸福〉馬年春聯，安撫大眾對兩岸的不安，強調大家對「生活安心、未來安定」的深切期待。媒體人羅旺哲預測綠委王世堅的春聯將是綠營最夯，韓、王可望在2026帶來母雞效應。

韓國瑜8日發春聯文提到，本次新春題辭〈馬上幸福〉，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。正副院長聯名款會在週六在台中和大家見面分享。

羅旺哲8日在《新聞大白話》節目表示，韓國瑜人氣非常高，去年的（蛇年）春聯到現在還在賣，而且很貴，1850元！所以今年推出的春聯，應該也會蠻有氣勢。「我預測，今年藍綠最大咖的兩張春聯，藍營應該是韓國瑜，這不用講，綠的我覺得是王世堅！」

羅旺哲指出，王世堅最近也推出了春聯，寫〈一馬當堅〉（限量1.2萬張），也造成了非常轟動的情況。春聯就是比人氣，大家可以去觀察，過年誰發春聯發最多，可能在未來人氣是最高的，對比到2026這個局勢，誰可以成為母雞？

羅旺哲強調，王世堅是目前綠營的人氣王，春聯可能會發得最多，韓國瑜的春聯文已經幾萬讚了，「好好珍藏，或許十年後價格更高！」

