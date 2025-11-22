「最夯綠委」去大陸了？ 王世堅嚴正聲明：我一直在台灣

民進黨立委王世堅過去的質詢片段被大陸歌手製作出《沒出息》後意外爆紅，這也讓王世堅成為現今兩岸三地最紅的政治人物之一。不過，王世堅今（22）日透過臉書發出「嚴正聲明」，他指出，近日網路上傳出他將前往大陸的消息，讓他發文澄清，「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！」

民進黨立委王世堅。（資料圖／中天新聞）

王世堅今天晚上在臉書發出「嚴正聲明」表示，近日在抖音及YouTube 上出現許多關於他的不實影片，甚至還有 AI 生成的假影片、假言論。「阿堅在這裡講清楚、說明白，我王世堅不用抖音及YouTube，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片！」

王世堅澄清假訊息。（圖／王世堅臉書）

王世堅接著表示，近日有不肖人士利用 AI 影片偽造他的身分，聲稱他前往大陸。他也嚴正澄清，「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！」

最後，王世堅再次呼籲，他的官方帳號只有Facebook跟Threads，其他平台出現的一切內容，都不是他發布的，若各位鄉親在其他平台上看到有關他的不實言論或是假影片，請大家動動手指幫忙檢舉下架！也請大家提高警覺，不要被不實造謠帶風向！

