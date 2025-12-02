最奢華跨年夜高雄萬豪！天后 LIVE＋頂級饗宴＋20萬豪禮迎接2026

▲「療癒天后」林凡將於高雄萬豪酒店跨年派對現場帶來熱播台劇片頭曲，勾起觀眾心中熟悉的戲劇記憶、「億萬歌姬」林芯儀將於高雄萬豪酒店跨年派對現場帶來電影同名主題曲，以強大爆發力與情緒張力陪伴賓客在倒數時刻迎向新年。

高雄萬豪酒店跨年催生南台灣最華麗跨年夜 頂級珍饈美饌、天后級LIVE舞台與豪華獎項 2026迎光翱翔

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄萬豪酒店將於12月31日晚間在8樓萬享大宴會廳盛大舉辦「迎光翱翔2026跨年派對」，以頂級桌菜與澎湃Buffet雙主軸打造絕無僅有的跨年餐飲體驗，並邀請「療癒天后」林凡與「億萬歌姬」林芯儀接連獻唱，陪伴賓客在經典金曲與搖滾能量中迎向璀璨2026。活動更祭出總價值近20萬元的豪華抽獎，獎項澎湃度堪稱南臺灣跨年活動最強陣容之一，邀請民眾共度一場好聽、好吃又好玩的夢幻跨年夜。

▲高雄萬豪酒店跨年催生南台灣最華麗跨年夜，邀請民眾共度一場好聽、好吃又好玩的夢幻跨年夜。

今年跨年舞台將由兩位備受期待的實力唱將接棒開唱。「療癒天后」林凡將帶來《五天幾年》等代表作，作為熱播台劇《犀利人妻》片頭曲，林凡以溫柔而穿透力十足的嗓音勾起觀眾心中熟悉的戲劇記憶，瞬間點燃全場情緒。另一位壓軸登場的「億萬歌姬」林芯儀，以電影《等一個人咖啡》同名主題曲爆紅，至今累積破億點擊，是許多人心中的經典K歌。此次演出她也將獻唱多首膾炙人口的作品，以強大爆發力與情緒張力陪伴賓客在倒數時刻迎向新年。兩位歌手以深情、浪漫、力量交織的音樂色彩，將整晚氣氛推向高潮，打造獨一無二的跨年聽覺盛宴。

▲宴會廳主廚以名貴食材匠心烹調的八道極致珍饌，帶來米其林級的跨年饗宴(實際菜色依當日供應為主)。

高雄萬豪酒店今年更以「雙美食主軸」打造跨年夜最大亮點，無論喜愛豐盛自助饗宴，或偏好細緻宴席風味，都能找到專屬於自己的跨年美味。Buffet區將設置八大主題餐檯，於晚間9點供應至11點，從生菜沙拉、海鮮冷前菜、炸物小點，到西式熱食、義大利麵、水果與甜點飲品(不含酒精)一應俱全。其中紅酒燉牛肉、水牛城辣雞翅、印度坦都里雞、煙花女義大利麵等經典料理於供餐期間無限享用，讓賓客在欣賞表演同時也能盡情享受味蕾之旅。若選擇圓桌席位，則可享用宴會廳主廚以鱘龍魚、魚子醬、干貝、波士頓龍蝦、日本松茸、吉品鮑與龍虎斑等名貴食材匠心烹調的七道極致珍饌，從前菜到海陸主菜皆精雕細琢，帶來米其林級的跨年饗宴。

豪華獎項同樣是今年的一大焦點。現場將抽出近20萬元的豐富獎品，包括台中桃園大溪威斯汀、李方艾美酒店及台北萬豪酒店的住宿券，以及高雄萬豪館內各餐廳餐飲禮券與Swisspa專業護理療程，從住宿、餐飲到身心放鬆一次包辦，讓參與者有機會在新年開端就迎來一份大禮。今年跨年活動結合頂級美饌、天后級Live演唱、視聽燈光效果與超值好禮，內容精彩度再升級。活動即日起於高雄萬豪酒店官網「線上購物」頁面熱烈開跑，數量有限、歡迎踴躍參與。活動詳情：https://hotels.qrgo.com.tw/khhmarriott/。（圖╱高雄萬豪酒店提供）