最好吃聖誕麵包在台灣！從墊底到世界第一，成功祕訣是把麵包當小孩照顧？
台灣隊今年在義大利米蘭的世界盃聖誕麵包大賽拿下冠軍，從墊底的第六名逆襲成第一支奪冠的亞洲隊伍。他們如何把最難做的麵包，做到世界第一？
要在這樣的舞台上勝出，挑戰不只來自競爭者，更來自作品本身。聖誕麵包是義大利家喻戶曉的傳統點心，原名Panettone（潘娜朵妮），外型像一座蓬鬆、金黃的高帽子，切開後是滿載空氣感的蜂巢組織，散發奶油香氣與果乾酸甜。
看似樸實的聖誕麵包，使用天然酵母發酵，從備料到出爐要花費48到72小時，是烘焙界公認最難掌控的麵包之一。「它的容錯率很低，很像在照顧一個baby，你必須給它溫度，才會長成你想要的樣子，」選手之一的蔡約群如此形容。
想要贏，不只動手還要動腦
擔任教練的陳詩絜，其實也是選手出身。兩年前，她首次以台灣代表隊選手身分參加國際聖誕麵包比賽，個人項目拿下第四名，但團體總成績僅第六，幾乎是墊底。
她分析失敗原因，「我們是一群很低調的麵包師，只想把產品做到最好，」卻忽略了展示、包裝的重要性，「我們只用了手，卻沒有用腦。」陳詩絜回憶起最受衝擊的畫面，「日本隊用花布包裝，評審打開就發出『哇──』的讚嘆，」相較之下，台灣隊完全沒有準備，甚至用的是紙盤。
「台灣不可能靠一個人贏世界，」陳詩絜果斷退居幕後，籌備台灣區選拔，把「手」交給最頂尖的三位選手，自己則成為團隊的「大腦」。
300小時團練，打造完美SOP
陳詩絜的策略相當明確，不追求個人專項勝利，而以團隊合作為最高原則。她花時間了解選手們的個性與工作習慣，甜點師賴怡君對風味與甜度敏銳，適合創意品項的發想；兩位麵包師蔡約群、楊士均，作息固定、講求精準，負責天然酵母續養以及攪拌等關鍵階段。
備賽期間，團隊制定了細緻的時程表，每10分鐘檢視一次進度，每一個流程都被安排到分秒不差。
此外，更建立數位化配方系統，運用科技快速、精準計算每項材料用量與分配，避免手算誤差與時間浪費。從年初到比賽前夕，累積超過300小時團練，每一次練習，都讓團隊更有默契。不僅如此，陳詩絜親自前往義大利考察設備。
台灣味登上國際舞台
這份得來不易的勝利，讓台灣成為國際焦點。他們將台北的城市意象設計成包裝盒、立體書和明信片，讓評審和各國選手留下深刻的印象。
在盤式甜點項目中，主題為「家的味道」，選用荔枝、水蜜桃、芒果、香蕉與鳳梨製作創意甜點，搭配客家擂茶口味的義式冰淇淋，還有茶藝師為評審奉上東方美人茶，展現台灣人的款待精神。
文：呂冠璇 圖片來源：慧強實業有限公司、I love Italy by Giovanna提供
※更多精彩報導,詳見《天下雜誌》網站。
※本文由天下雜誌授權報導,未經同意禁止轉載
