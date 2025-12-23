最好新年禮！ 太平清潔隊全新辦公廳舍啟用

台中市府斥資4128萬元，打造太平清潔隊新廳舍，今天正式啟用，市長盧秀燕表示，新廳舍就是送給清潔隊員的一份新年禮物，感謝這些城市中重要的無名英雄。

圖／TVBS

主持人：「321請揭牌。」

白黃兩色相間，充滿文青氣息的建築全新落成，這可不是咖啡廳而是清潔隊辦公室。

台中市府表示太平區清潔隊，過去只有簡陋的鐵皮辦公空間，不只冬冷夏熱遇上雨天還會漏水。

太平清潔隊長杜旻霏：「以前也沒有提供給同仁合適的，換衣或盥洗的空間那現在在新的廳舍，我們都準備備有熱水器淋浴間，有熱水讓同仁可以盥洗跟換衣服。」

廣告 廣告

原本的建築從1994年使用至今，已經不勘使用，台中市府編列4128萬預算，打造全新辦公空間，更採用垃圾車的黃色當主題。

台中市長盧秀燕：「在新年的時候換新家獻給我們台中市環保局，獻給我們太平區清潔隊員，給他們一份新年禮物。」

盧秀燕表示新年將至新的辦公廳，可說是送給太平清潔隊員的新年禮物，感謝這群在城市中默默付出的英雄。

圖／TVBS

更多 TVBS 報導

北屯溪東圖書館落成 旱溪以東閱讀升級

扒趴鴨老闆酒駕撞死女清潔員「名下剩3車」 死者母淚：都沒道歉

台中國安公托開幕！ 盧秀燕：西屯區從0到第5座

女清潔員遭酒駕撞殺 招魂「連10擲嘸筊」聽這承諾順利引魂

