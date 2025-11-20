即時中心／徐子為報導



日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，引發中日關係緊張，中國昨（19）日通知日本政府，將停止進口日本水產品。賴清德總統今在社群貼出「午餐照」表示，今天的午餐是壽司還有味噌湯，並且強調「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。賴總統用實際行動力挺日本水產，此消息更是傳回日本，有網友今天乘坐日本電車，赫然發現日媒也紛紛轉傳此消息。





日本首相高市早苗日前在國會備詢時回應，若台灣有事，有可能構成存亡危機事態，日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中方強烈不滿，包括祭出日本旅遊警示、在黃海部分區域實彈演訓、禁止進口日本水產品以及暫停日本牛肉輸入中國磋商談判。



而賴總統則PO出午餐照片，以行動力挺日本水產，照片中可見總統以筷子夾取看起來讓人垂涎、極為美味的干貝，另一手則端著長方型的盤子，上頭盡是滿滿的好料，包括「鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。



賴總統的午餐文，不僅在台灣網友間熱議，有網友今天搭乘電車，發現東急田園都市線列車上的螢幕也看到該消息，是日媒《共同社》轉載該消息，讓網友大讚這真的是「最好的宣傳」。

原文出處：快新聞／最好的宣傳！賴清德大啖日本水產 網驚：日本電車都看到

