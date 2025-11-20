最好的宣傳！賴清德大啖日水產 日議員曬吃滷肉飯照致意：德不孤必有鄰

國際中心／林昀萱報導

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，中方隨即祭出多項反制手段，繼呼籲民眾勿前往日本旅遊後，19日再宣佈暫停日本水產。總統賴清德20日發文分享自己的午餐，大啖壽司與味噌湯，更透露食材來自鹿兒島、北海道，力挺日本的意味不言而喻。日本參議員梅村瑞穗見狀也曬出享用台灣滷肉飯和芒果照片並附上台日兩國國旗致意。

繼日前發布旅遊警示後，日媒報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。總統賴清德20日貼出午餐照表示，午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，網友則湧入留言，「以前中國突然不買我們的鳳梨時，日本就伸出援手買單！現在是台灣伸出援手的時候了，吃爆日式料理！」、「支持日本就對了！感謝賴總統」、「台日友好，讚」。

日議員曬出吃台灣滷肉飯跟芒果照片致意。（圖／翻攝自X平台@mizuho_umemura）

賴清德以行動表態也登上日本媒體並在日網瘋傳，參議員梅村瑞穗也在X平台分享賴清德貼文，表示「明天午餐我打算吃台灣的滷肉飯跟芒果，德不孤、必有鄰，非常感謝」。不過她等不及隔日，就在2個多小時後就立刻曬出吃滷肉飯和芒果優格的照片致意。日本網友見狀也留言：「看到日本和台灣之間互致謝意，真好！現在，我也要去訂一大堆鳳梨酥！」「滷肉飯太好吃了！我也超愛。芒果優格也超好喝。感謝台灣的各位，做出了這麼美味的食物！」

日議員曬出吃台灣滷肉飯跟芒果照片致意。（圖／翻攝自X平台@mizuho_umemura）

