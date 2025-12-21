《最好的師傅》新平國小演出 傳達用愛面對生命的挑戰

《最好的師傅》新平國小演出

家長會成員合影

兒童音樂劇《最好的師傅》於臺中市太平區新平國小盛大演出，這是一場充滿笑聲與感動的生命教育饗宴！讓孩子們在歡樂的氛圍中找到自信與力量，學會用愛面對生命的挑戰。

《最好的師傅》由愛閃亮彩虹愛家音樂劇團推出，故事背景設定在明朝末年的白羊城。面對惡名昭彰的赤蛇派來襲，村民們陷入恐慌之中。此時，一位武功高強、品格高尚的黃師傅出現，他不僅教導村民武藝，還以因材施教的方式，帶領大家學習勇氣、信心與團結，傳遞「真正的師傅，不只是教本事，更是引導人生方向」的重要價值。

學生林正謙碩覺得：「徒弟們都努力練功 ，有那種不放棄的決心。即使徒弟再怎麼被別人看不起或者是沒有什麼力量，但是黃師父還是會一直努力的教導他們、不放棄他們，並且相信徒弟絕對會不放棄，黃師傅是最好的師傅。」學生林鈺庭看完這齣音樂劇的時候 ，感覺很興奮。黃師傅他召集非常多的村民來抵抗壞人，讓我覺得正義是比較厲害的 ，能戰勝邪惡的勢力！黃師傅在徒弟受到挫折的時候 ，鼓勵他 、幫助他，我覺得他是最好的師傅。學生夏忠琥印象最深刻的是：黃師傅會針對每個徒弟的問題 ，給他們解決的方法，讓他們可以改善自己的缺點 、讓自己變得更好。所以他們最後一起保護了白羊城，完成了一件偉大的事。

本次演出由來自不同學校的志工、長期投入生命教育推廣的「故事媽媽」擔綱演出，透過生動的角色、淺顯易懂的情節與互動式演出，引導孩子在歡笑與感動中思考：誰是生命中的好師傅？什麼才是真正的力量？

新平國小特別邀請「愛閃亮彩虹愛家音樂劇團」蒞校演出，旨在推廣生命教育與品格教育，讓孩子們在校園中自然接觸這些核心價值，培養正向品格與同理心。家長會長湯展智表示：「在《最好的師傅》音樂劇中，體驗勇氣、愛與學習的旅程，感受孩子們專注投入、熱情回應的動人畫面！」李秀櫻校長認為：透過這齣劇，傳達傳承、感恩、勇氣、夢想、堅強等正向價值，讓孩子體悟到在夥伴與師長協助下，即使力量微小也能克服挑戰，為他人帶來祝福。」