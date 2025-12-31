《最好的師傅》音樂劇公益演出30場 走訪高雄14校分享生命故事

彩虹愛家文教基金會2025兒童音樂劇《最好的師傅》12月3日起展開高雄市校園巡演，（最終場）31日於河堤國小溫馨落幕。巡演期間共走訪高雄市14所學校、完成30場公益演出，陪伴無數學童在音樂與故事中感受生命教育的力量，也為今年的校園巡演寫下圓滿篇章。

圖說：兒童音樂劇《最好的師傅》最終場於河堤國小溫馨落幕。（圖片來源：高雄市教育局提供）

巡演所有演員與幕後工作人員，皆為福山文府Drama劇團的志工，自上半年確定演出劇碼後，劇團便投入長時間籌備，從劇本討論、角色分配、音樂創作到服裝道具製作，每一個細節都凝聚著志工們的心力。12月演出行程密集，為配合各校課程時段，不少志工特地向工作單位請假，只為站上校園舞台。

圖說：福山文府Drama劇團志工將最完整、最真摯的演出呈現在孩子眼前。（圖片來源：高雄市教育局提供）

更令人動容的是，有志工因身體不適，週日仍在醫院吊點滴休養，週一便堅持粉墨登場，只希望將最完整、最真摯的演出呈現在孩子眼前，展現無私付出的教育情懷。

河堤國小校長杜昌霖表示，在社群媒體快速發展、偏見與霸凌事件時有所聞的時代，孩子更需要被溫柔而正向地引導。彩虹愛家以藝術為橋梁，用守信的行動，為孩子打造一個充滿理解、尊重與希望的學習環境；志工們用生命演出生命，所帶來的感動，必將深深留在孩子心中。

杜昌霖也特別感謝彩虹愛家連續四年走進河堤國小，從2022年《疫情有藍天》、2023年《黑森林歷險記—神奇裝備》、2024年《成為祝福》，到今年《最好的師傅》，以藝術長久陪伴孩子成長。

河堤國小輔導主任洪楠傑指出，今年演出的《最好的師傅》以古代為背景，結合中國風音樂、古裝造型與舞蹈，細膩描繪師生互動與成長歷程。劇情涵蓋親師生溝通、正向面對挫折、學習謙遜請益，以及建立責任與愛的關係，具體呈現「傳承、感恩、勇氣、夢想、堅強」等核心精神，引導孩子在故事中學會面對挑戰，在夥伴與師長的陪伴下，一步步成長，並學習為他人帶來祝福。

劇團團長黃婷儀表示「有孩子的地方，就應該有故事可聽、有音樂劇可看！」這是彩虹愛家26年前對孩子許下的承諾。基金會每年年底皆推出一部原創兒童音樂劇，至今已完成25部作品，長期以戲劇融入生命教育，協助孩子培養正向人格與價值觀。

圖說：《最好的師傅》巡演期間共走訪高雄市14所學校、完成30場公益演出。（圖片來源：高雄市教育局提供）

