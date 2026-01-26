最好的紓壓工具一直都在你身上！練習「腹式呼吸」練習回到當下
隨著農曆年關倒數，身邊的空氣彷彿也跟著急促了起來，手機群組裡，家族成員不斷刷出過年安排的討論訊息；這是一個歡慶的季節，但對許多人來說，這份喜悅卻被一層「不言而喻的疲憊」覆蓋；年度績效的壓力、返鄉交通的焦慮、長輩對婚育的關切，甚至是「年夜飯該回哪家吃」的抉擇，都像是一張無形的網，讓人喘不過氣。
如果你正感受到這股壓力，請記住：這不是你脆弱，而是身心正在提醒你該調整節奏了，現在就讓精神科醫師教你如何有效的化解這些無形的心理壓力！
為什麼年底的壓力會「超載」，讓人容易不快樂？
國泰綜合醫院精神科主任單家祁指出，從精神醫學的「生理—心理—社會模式」來看，年底壓力是多重重擔的集體爆發：
社會角色的過載： 我們在短時間內要切換多種身份——在公司要衝刺業績，在家庭要籌備節慶，在個人層面還要規劃明年。多種期待在短時間匯聚，就像電腦同時開了太多程式，讓大腦的認知資源迅速透支。
心理對比的內耗： 歲末自然會引發「回顧」，當我們看著社群媒體上親友發出的「精彩回顧」，再對比自己未達成的目標，難免產生落差感與內耗，覺得自己虛度了光陰。
生理環境的影響： 特別是冬天的陰雨與日照不足，會影響大腦分泌維持情緒穩定的血清素，導致我們比平常更容易感到憂鬱、疲勞或失眠。
精神科主任單家祁提醒：留意身體的「隱藏訊號」
單家祁提到，當壓力累積到臨界點，身心會透過各種管道發出訊號，我們必須學會辨識：
• 情緒變了： 變得容易被激怒、莫名煩躁，或對原本喜歡的事物變得「情感疏離」，提不起勁。
• 腦袋變慢了： 專注力下降、容易忘東忘西，面對簡單的晚餐決定也可能猶豫不決。
• 身體抗議了： 肩頸長期像石頭一樣緊繃、入睡困難或清晨早醒、食慾也變得極端（可能食不知味，也可能瘋狂想吃甜食或炸物）。
而面對這些壓力，與其想著「消除」它們，不如學習「如何與之相處」，單家祁整理出以下幾點給大家參考使用：
練習「認知轉向」：對自己溫柔一點
我們常陷入「全有全無」的陷阱，覺得一個指標沒達標，這一整年就搞砸了。練習換個視角：「如果我的好朋友處於同樣的情境，我會怎麼安慰他？」這種視角轉換能帶出更平衡的自我對話，幫助我們區分什麼是客觀事實，什麼是過度的主觀評價。
管理「能量流動」：別讓電力急遽歸零
時間是固定的，但能量是可以管理的。練習辨識哪些活動會讓你「耗電」（如寫複雜報告），哪些能幫你「充電」（如簡單伸展）。在日程安排中交替進行，不要等電量歸零才休息。
建立「微休息」儀式：心靈的換氣時刻
短而頻繁的休息，比偶爾的長假更有用。這可以是晨起 5 分鐘的靜坐，可以是午餐時間完全離開工作環境，也可以是睡上記下 3 件當天完成的小事。這些小小的停頓，能有效切斷壓力累積的循環。
掌握「氣候與人際」的主導權
• 創造光線： 陰雨天更要拉開窗簾，或使用明亮的燈泡，並多安排室內運動或博物館參觀，不讓天氣鎖住心情。
• 優雅的界線： 面對長輩過度的關心，可以運用「微笑回應＋轉移焦點」的技巧。例如：面對催生，回應：「謝謝阿姨關心，合適的時候會告訴您！對了，這道菜真好吃，您怎麼做的？」溫和而堅定地守護自己的心理空間。
想紓壓 ? 你可以試試「腹式呼吸」與「感官覺察」
當焦慮感來襲，試著一手輕放腹部進行深沉的腹式呼吸：
姿勢輔助（針對初學者）
若在平躺練習時感受不明顯，可以嘗試：
• 屈膝平躺： 雙腳膝蓋彎曲，腳掌踩地。這樣能讓腹部肌肉更放鬆，更容易觀察到腹部的起伏。
• 放置小物品： 在肚子上放一本書或小枕頭。透過觀察書本的上升與下降，可以更直觀地確認動作是否正確。
呼吸比例的進階調整
「吸 4 秒、吐 7 秒」是極佳的放鬆比例（吐氣長於吸氣）；如果你想進一步穩定神經系統，可以嘗試：
• 止息（屏息）： 在吸氣與吐氣之間增加 2-4 秒的停留。
• 方盒呼吸法： 吸 4 秒、憋 4 秒、吐 4 秒、憋 4 秒。
常見錯誤提醒
• 過度聳肩： 如果感受到肩膀或胸口明顯起伏，代表仍在使用胸式呼吸。請確保肩膀放鬆下沉。
• 過度用力： 腹部隆起與收縮應是自然且流暢的，不要刻意用力擠壓肌肉，以免造成身體緊張。
另外，可以把注意力拉回感官體驗：觀察周遭的三種顏色、聽聽遠處的聲音。這能幫你從對未來的擔憂中抽離，回到安全的當下；如果發現自己情緒低落、失眠、食慾改變或注意力不集中等狀況持續超過兩週，且明顯影響了工作或生活，這就是身心在提醒你：需要專業支持了。建議尋求專業精神科醫師或諮商心理師的評估。
文／劉一璇、圖／楊紹楚
諮詢專家：國泰綜合醫院精神科主任單家祁
其他人也在看
電信三雄釋商機 台廠歡呼
電信三雄2026年行動網路建設釋出龐大採購商機。中華電信（2412）2026年聚焦擴建2100MHz頻段的5G基地台、同時小規模建置SA示範場域，為6G預作準備。台灣大（3045）2026年將導入5G Advanced（5GA），預計再提升15％ 5G容量。遠傳（4904）規畫今年5G網路升級、導入多項5GA功能，同時積極布局SA獨立組網技術。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高爾夫》杜拜沙漠菁英賽，瑞德贏得世巡賽第四勝
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導】總獎金九百萬美元的年度首場Rolex Series（勞力士系列賽）Dubai Desert Classic（杜拜沙漠菁英賽），一月二羅開Golf 頻道 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
亞馬遜醫療版圖再進化！One Medical導入「Health AI」助理，24小時幫忙解讀病歷、掛號
亞馬遜在2023年砸重金收購初級醫療服務商One Medical後，終於開始將其最擅長的AI技術注入醫療體系。亞馬遜宣布將在One Medical的App中，導入名為「Health AI」的智慧助理，這款強調具有「代理」 (Agentic)能力的AI工具，宣稱能根據用戶的個人病歷，提供24小時全天候的個人化健康指導。Mashdigi ・ 6 小時前 ・ 發表留言
亞洲健康識能學會與泰國健康識能促進協會簽協議 (圖)
亞洲健康識能學會（AHLA）主席Tuyen Van Duong（左5）與泰國健康識能促進協會（THLA）主席瓦奇拉（Wachira Pengjuntr，右4）26日就第12屆亞洲健康識能國際大會簽署協議，來自台灣的亞洲健康識能學會榮譽理事長張武修（左3）、博士吳玲瑩（左2）、彰化秀傳紀念醫院藥學部組長陳釔菁（左1）、長庚大學校友總會幹部莊海華（左4）出席簽署儀式。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
志強-KY去年營收首破200億創新高 每股賺6.77元
（中央社記者潘智義台北26日電）國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY今天公布2025年自結合併營收新台幣203.74億元，首次突破200億元，創新高，較2024年增加10.5%；稅前淨利18.5億元，年減8.6%，每股盈餘6.77元，年減16.9%。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
致死率58％！「立百病毒」將列法定傳染病 出國別吃1食物
印度「立百病毒」疫情升溫，泰國因多個觀光景點有大量印度遊客，已宣布加強疾病監控，並於當地普吉國際機場對來自印度的遊客加強健康檢測。至於台灣是否跟進？衛福部疾管署表示，目前維持針對印度喀拉拉州警示為「第二級」，已預告立百病毒將列第五類法定傳染病，並呼籲民眾出國避免生飲任何食用受污染食物、水果、果汁等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
減肥1天吃1餐體脂竟飆57%！營養師揭易犯錯誤
生活中心／杜子心報導許多人想到減肥第一件事就是少吃，甚至乾脆一天只吃一餐，希望用最快速度瘦下來，但這樣真的有效嗎？一名雙寶媽為了減重，長期把熱量壓在800大卡以內，整天只吃一大盆生菜沙拉搭配一塊雞腿肉，完全不碰澱粉與油脂，自律到極限，沒想到站上體脂機一測，體脂率竟高達57%，身體超過一半都是脂肪，讓她當場崩潰。營養師陳冠蓉分享，現在不少人不是靠極端飲控，就是跟風打瘦瘦針，但其實吃得太少，反而更容易瘦錯方向，變成體重不重、體脂卻超高的「泡芙人」。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 1則留言
台股收盤》站上32000點再創新高 台積電衝高後翻黑、台塑四寶3檔漲停
台股今（26）日再寫新高，開盤上…民報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
日最強寒流！ 札幌雪量創下1月紀錄
日最強寒流！ 札幌雪量創下1月紀錄EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
租屋預收定金、假房客騙房產 租屋詐騙失控 2025年詐騙3千萬 如何拆解騙局｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
台灣租屋人口已突破300萬人，不過租屋詐騙案件也不斷增加，不只房客會被騙「先付定金再帶看」、房東會也被假房客竊取個資，甚至設下圈套，把你手上的房產占為己有，抵押法拍。因為詐騙集團已經鎖定「租屋市場」，警政署統計，光是2005年1-9月，相關案件詐騙金額超過3千萬，來看如何拆解騙局，提高警覺。 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
霍諾德爬101「高掛空中選歌」嚇壞主持人 私藏歌單曝光
美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101的挑戰，過程中現場圍觀民眾、觀賞直播的觀眾全都替他感到緊張，甚至他一度定格高掛在空中，連轉播主持人也嚇了一跳。但事後證實他那時在調整耳機裡的音樂，不免引起網友好奇神人在攀岩時的歌單。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
美主播用一盤義大利麵測出「零下極限」 懸空凍結照破800萬人次瀏覽
畫面中可見，一整盤義大利麵纏繞在叉子上，連同叉子一同懸在半空中凍住，像被時間凝結一般。這位前氣象主播近日在社群平台X分享一項寒流實驗：她將一盤義大利麵連同叉子放在戶外，在氣溫降至攝氏-29度、體感溫度低達-43度的清晨，麵條在短時間內完全凍結，叉子懸空卡在麵上、...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 1則留言
月領3000交通津貼 申請資格一次看！
為協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔，以順利銜接不同領域的工作環境，勞動部勞動力發展署推動「跨域就業津貼」，提供包括求職交通補助金、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助，讓失業勞工減少因為工作距離衍生的經濟負擔、求職就業不受地域限制，在多元職涯道路上走得更順利、更穩健。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言
台積電股價漲不停！美分析師：長抱20年翻16倍
財經中心／李筱舲報導全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC），儘管面臨地緣政治風險的挑戰，但全球對高階晶片的需求不減反增。隨著AI技術問世，台積電已成為實現AI願景中不可或缺的產業鏈關鍵夥伴。近日，美國投資媒體《The Motley Fool》分析師華爾特斯（Stefon Walters）指出，若台積電的股價能維持目前的成長的動能，20年後的投資報酬率有望高達16倍。民視財經網 ・ 19 小時前 ・ 4則留言
個股／南亞科加持下 它目標價飆升
記憶體封測廠福懋科（8131）受惠主要客戶拉貨動能轉強及製程升級效益，市場看好其2026年營運成長。福懋科將以五廠擴產為主要動能，建構Bumping與RDL全流程代工能力，並將產品規格從DDR4延伸至高容量伺服器用DDR5模組，堆疊技術提升至四層，有助於提高產品附加價值。法人預估，隨著大客戶營運回溫，代工價格有望逐季調漲，獲利能力改善，2026年EPS預估4.60元。投資評等調升至「買進」，目標價92元，顯示其未來營運能見度與成長潛力。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
5歲童「只吃香腸捲」！母憂心多年 催眠師2小時改寫他飲食人生
根據《紐約郵報》報導，葛雷森的母親珍妮佛（Jennifer Theophanous）來自英國薩里郡沃靈頓（Wallington, Surrey），她回憶，兒子8個月大時被診斷出牛奶過敏，體重急遽下降。醫師推測，他可能將進食與疼痛聯想在一起，自此對食物產生抗拒。2歲半左右雖開始進食，卻只接受香腸...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 1則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出 賓客全驚呆
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，聚集許多明星到場祝福。兩人的婚禮效果滿分、亮點十足，Lulu最後更以「浴巾包頭」模樣送客，畫面曝光後令網友全笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 11則留言