最好避開「鼠面」黃國昌？「昔日好友」遭遇可驗證？

論壇中心／綜合報導

命理師周映君去年（2025年）10月曾在電視節目中，直言民眾黨主席黃國昌無法選上新北市長，還形容黃國昌面相上有「鼠面」的感覺，無論是當朋友或仇人都「非常可怕」，建議「最好避而遠之」。財經專家徐嶔煌表示，其實黃國昌與新竹物流前營運長陳榮泉之間發生的故事，和周映君提到的角度一樣，旁人看了心裡也會覺得毛毛的。

徐嶔煌在《台灣向前行》節目中指出，陳榮泉曾是與黃國昌交好的金主朋友，為了黃國昌還去投資民報與菱傳媒，但2022年陳榮泉與前衛福部長陳時中餐敘時，黃國昌竟然派出狗仔去跟監，甚至跟監後還爆料給媒體和國民黨立委徐巧芯。徐嶔煌不禁質疑，「正常人會找狗仔去跟監自己的好朋友嗎？」，因此他認為這就是周映君所講的「跟黃國昌當朋友或仇人都非常可怕」。後來，陳榮泉和黃國昌漸行漸遠，保持的態度就是「避而遠之」，這也與周映君由面相的角度去觀察黃國昌這個人是一樣的。

徐嶔煌表示，如果其他人在知道黃國昌對陳榮泉做過的事情後，要與黃國昌進行政治合作時，當然會產生一點戒備心。徐嶔煌認為，政治上可以有一些短期合作，因為利益的基礎是一時的，但長久合作需要互信的基礎，「黃國昌過去有這樣的紀錄，要怎麼跟其他人有互信的基礎？」

