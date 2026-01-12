最安心的聲音重現！F-16V重返戰備 聯隊長胡中華少將率隊復飛

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間夜航不幸失事，空軍司令部立刻組成專案小組調查原因，並下令對所有F-16機隊實施「天安二號」特檢，歷經一個星期後逐一檢查完成，今(12日)下午2點，由聯隊長胡中華少將駕駛編號6818雙座機帶頭復飛，宣示空軍F-16V機隊全面恢復戰備及訓練。

6日晚間戰機失事後，國防部立刻下令F-16機隊進行天安二號特檢，戰、演訓任務暫時停止，警戒與待命的部分由幻象戰機及IDF戰機維持，並開始逐一針對每一架F-16V戰機進行為期6天特檢，順利在週六完成。經飛安小組確認所有戰機確實達到飛航安全標準後，核定後今天復飛。

今天上午大批F-16V戰機開始進行引擎試俥，並逐一在跑道試滑，安全性確認無虞下，下午2點，由聯隊長胡中華少將率領作戰隊長率先起飛，總計共執行12架F-16V復飛，重新回到戰備任務及訓練。

