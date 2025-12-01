「最安靜房間」待不下去！挑戰者：「這點」讓人不適

國際中心／李筱舲報導



現在不少人透過靜坐放鬆身心，但若置身在「音量僅負24.9分貝、低於人類聽覺零點」的房間會如何？一間位於美國明尼蘇達州的Orfield Laboratories「無響室」，被《金氏世界紀錄》認定為「世界最安靜的房間」。踏入其中，安靜不再令人舒適，反而可能成為心理挑戰，甚至顛覆感官。









待在「世界最安靜房間」沒人撐過45分鐘！進入將「迷失方向、感官被顛覆」

無響室創辦人史蒂文·奧菲爾德指出，當人待在極度安靜的環境時，會感覺自己成了聲音本身。（圖／翻攝Orfield Laboratories官網）

據VICE網站報導，這間無響室由創辦人史蒂文·奧菲爾德（Steven Orfield）打造。他指出，當環境極度安靜時，人耳會自行適應，並開始聽見平時察覺不到的聲音，「會感覺自己成了聲音本身。」曾到訪者表示，他們能聽到心跳、血液流動，甚至器官蠕動聲，並伴隨明顯的迷失感。由於缺乏任何環境噪音反射，大腦失去定位依據，多數人待約半小時就得坐下休息，目前仍無人能撐過45分鐘。

這間外觀如迷宮般的無響室，曾被NASA用於訓練宇航員模擬太空中感官消失的狀態，也吸引許多喜愛冥想和挑戰者前來。（圖／翻攝Orfield Laboratories官網）

Orfield Labs指出，無響室曾被NASA用於協助宇航員模擬太空中感官消失的狀態，也有部分民眾將其做為深度冥想場域，當然也包含多名挑戰者。無論目的為何，待在極端安靜的空間，感受竟意外地不適、難以招架，足以顛覆大家對「安靜」的想像。目前，Orfield Labs提供「私人沉默體驗」，對冥想APP已無效的民眾來說，這或許是種升級體驗，但無論如何，不要期待自己能在室內待上一小時。

