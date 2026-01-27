最完美報復！妹子曝1招讓「奧客吃癟」 過來人加碼：這幾招更解氣

生活中心／王文承報導

生活中難免會出現各種消費糾紛，服務業人員也時常遇到自認「顧客就是上帝」的奧客，卻只能默默忍氣吞聲。不過，近日有服務業員工分享「反擊奧客的小確幸」，意外引起大量共鳴。一名在服務業工作的妹子表示，每當遇到態度不佳、不禮貌的客人時，她就會在找錢時，刻意找「比較舊的零錢」給對方，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

一名女網友在社群平台《Threads》貼出一張收銀台照片，畫面中可見閃亮的新硬幣與較為斑駁、骯髒的舊硬幣並列。原PO表示，自己身為服務業店員，遇到不禮貌的客人時，能做的「小小反擊」，就是刻意把較舊的零錢找給對方。

貼文一出，瞬間引發大量網友共鳴，紛紛留言表示，「我以為只有我會這樣做」、「原來這不是小眾的報復，而是大家都做過」、「紙鈔也要舊舊爛爛的，不然那口氣真的吞不下」、「態度好的客人直接拿最亮的給，差別待遇無誤」、「跑外送遇到態度差的就拿舊鈔找，天使客人一定給新鈔」、「以前常收到破破爛爛、還用膠帶黏的百元鈔，我都會特地留著，準備找給討厭的客人」。

更有不少人分享其他「微反擊」手段，「氣到連看都不看對方，謝謝也不說」、「找他五個10塊或一堆5塊，是我能做到的最大報復」、「假裝沒有百鈔，只好用銅板慢慢找」、「說沒500元，全部找100給他」、「我會直接把錢放桌上、不說謝謝，已經是我最大的禮貌了」、「遇到把錢丟在桌上的客人，我找錢時故意假裝要放他手上，等對方伸手再把錢放回桌上，看他們吃癟的表情」。

不過，也有網友分享實際「行動後」的經驗，提醒並非每次都能全身而退，「我以前在7-11這樣做過，結果對方把錢丟回來還客訴我」、「有客人拿到舊錢很不爽，直接說『你這錢怎麼這麼髒，換一個乾淨的給我』，結果我又默默換了一個一樣髒的」、「之前在電信業，順手找了兩個50元給一位阿伯，他轉身就要求我換，還說『這錢是從豬寮撿的是不是？』」、「有個阿婆拿一張快分解的500元買一顆茶葉蛋，找她490元，她卻嫌錢舊，要我換新的，我只好回她：『裡面的錢都這樣，要新的要去銀行換。』」

