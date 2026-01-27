最完美報復！妹子曝1招讓「奧客吃癟」 過來人加碼：這幾招更解氣
生活中心／王文承報導
生活中難免會出現各種消費糾紛，服務業人員也時常遇到自認「顧客就是上帝」的奧客，卻只能默默忍氣吞聲。不過，近日有服務業員工分享「反擊奧客的小確幸」，意外引起大量共鳴。一名在服務業工作的妹子表示，每當遇到態度不佳、不禮貌的客人時，她就會在找錢時，刻意找「比較舊的零錢」給對方，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。
她曝報復奧客妙招 過來人：這幾招更解氣
一名女網友在社群平台《Threads》貼出一張收銀台照片，畫面中可見閃亮的新硬幣與較為斑駁、骯髒的舊硬幣並列。原PO表示，自己身為服務業店員，遇到不禮貌的客人時，能做的「小小反擊」，就是刻意把較舊的零錢找給對方。
貼文一出，瞬間引發大量網友共鳴，紛紛留言表示，「我以為只有我會這樣做」、「原來這不是小眾的報復，而是大家都做過」、「紙鈔也要舊舊爛爛的，不然那口氣真的吞不下」、「態度好的客人直接拿最亮的給，差別待遇無誤」、「跑外送遇到態度差的就拿舊鈔找，天使客人一定給新鈔」、「以前常收到破破爛爛、還用膠帶黏的百元鈔，我都會特地留著，準備找給討厭的客人」。
更有不少人分享其他「微反擊」手段，「氣到連看都不看對方，謝謝也不說」、「找他五個10塊或一堆5塊，是我能做到的最大報復」、「假裝沒有百鈔，只好用銅板慢慢找」、「說沒500元，全部找100給他」、「我會直接把錢放桌上、不說謝謝，已經是我最大的禮貌了」、「遇到把錢丟在桌上的客人，我找錢時故意假裝要放他手上，等對方伸手再把錢放回桌上，看他們吃癟的表情」。
不過，也有網友分享實際「行動後」的經驗，提醒並非每次都能全身而退，「我以前在7-11這樣做過，結果對方把錢丟回來還客訴我」、「有客人拿到舊錢很不爽，直接說『你這錢怎麼這麼髒，換一個乾淨的給我』，結果我又默默換了一個一樣髒的」、「之前在電信業，順手找了兩個50元給一位阿伯，他轉身就要求我換，還說『這錢是從豬寮撿的是不是？』」、「有個阿婆拿一張快分解的500元買一顆茶葉蛋，找她490元，她卻嫌錢舊，要我換新的，我只好回她：『裡面的錢都這樣，要新的要去銀行換。』」
更多三立新聞網報導
金融帳戶也遭竊？1.49億筆帳密大外洩！5大平台名單曝光 Google這樣說
活了30才知道！她每天洗頭仍飄油味 美髮師解答驚呆眾人：少關鍵1動作
一次扛兩台！她驚見好市多「神級吸塵器」破盤價 會員瘋搶：線上已缺貨
不是Alphabet！分析師去年靠3檔股票暴賺一波：續抱「這2檔」獲利更驚人
其他人也在看
公私協力 弱勢生寒假供餐不中斷
記者林雪娟∕台南報導 為確保經濟弱勢學生在寒假期間，仍能獲得穩定餐食與…中華日報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
罹胃癌免再全切除！醫1招「保胃手術」留下半個胃：減少常見6併發症
73歲的陳女士經胃鏡檢查確診為上部胃癌。傳統治療多採全胃切除，但醫療團隊在兼顧治療效果與術後生活品質後，為她安排了微創腹腔鏡近端胃切除並進行雙瓣重建手術。手術成功切除26顆淋巴結，保留了「半個胃」，避免了全胃切除後可能出現的營養不良，同時維持了良好的生活品質。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黑白切怎算？ 台北客怨屏東老店四盤880貴
黑白切怎算？ 台北客怨屏東老店四盤880貴EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
手刀預備！星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯 這天正式開搶
風靡美國市場、深受粉絲喜愛的「星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯」，將於1月28日全門市和線上門市正式推出！這款造成搶購風潮的經典杯款，以清透玻璃杯身搭配可愛小熊造型細節，結合便利的吸管設計，盛裝咖啡或冷飲時最能凸顯星巴克小熊的可愛輪廓，且能隨著盛裝不同風味飲品，展現繽紛百變的多彩視覺魅力，搭配星巴克經典綠色矽膠造型毛帽，為日常咖啡時光增添滿滿話題與樂趣，讓每一口都充滿驚喜。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 583則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 341則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 12 小時前 ・ 165則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 17則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 19則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 24則留言