最密防護網成型！ AI助攻台灣之盾精準「擊殺網」

要打造台灣之盾，不管是國造或向美國採購彈道飛彈，得分不同射程高度完美布署之外，也要透過科技來進化作戰模式。以目前台灣作戰模式，從發現目標到摧毀目標，這種線性流程叫「擊殺鍊」，接下來國防部要進化到所謂「擊殺網」的作戰模式。軍事專家指稱，透過AI運算可以準確判斷，由哪個飛彈去攔截擊殺，可以將台灣國防從防護傘變成防護網。

模擬戰術彈道飛彈來襲，愛國者三型增程型飛彈，升空攔截，這款飛彈目前台灣也有了，透過愛三飛彈的，軍購案結餘款200億元，向美方增購102枚，首批今年初陸續運交台灣。

比起台灣原有的愛三飛彈，這款增程型攔截高度，最高可以達60公里，飛行速度超過5馬赫，可以攔截東風系列彈道飛彈，以及巡弋飛彈，未來將與現役愛三飛彈，進行混編部署。

國防院所長蘇紫雲說：「舊有的愛國者三型，防護面積大概是，在30到40公里的區間，那MSE型則，大幅增加到100公里區間，所以它就變成一個，區域型的彈道攔截飛彈。」

不只愛國者，像是國造強弓飛彈，攔截高度達70公里，強弓二型目標更達100公里，再搭配天弓三型，攔截高度45公里，其餘的高度，像是愛國者2型攔截高度24公里，3型20公里增程型60公里，透過高低搭配，台灣愛國者飛彈，不只全球密度最高，還可以形成防空防護網。

不過有了彈藥科技在進步，作戰也要跟著進步，以目前台灣作戰方式，以敵機來襲，雷達偵測到目標，F-16發射彈藥反擊，從發現目標摧毀目標，這種線性流程，又被稱為擊殺鍊，只任何一個環節出錯，攻擊就失效，進化版則是當雷達偵測的目標，不管從空軍F-16，還陸軍的海馬士，再到海軍的沱江艦，都能即時共享資訊，最後擇優進行攻擊，在無縫整合下，形成一個擊殺網。

國防院所長蘇紫雲說：「從既有的一個防護傘，變成一個很大的防護網，所以在這種情況下，那各個這種感測，跟火力的連結器，都快速的經由AI運算，可以在截獲目標的時候，就出的解算出，要由哪一個哪一個，攔截飛彈去進行擊殺的工作。」

只不過要邁向擊殺網，國防部也表示要透過，高科技的人工智慧決策系統，以及網路情資分享套件，才能打造上到下共同作戰圖像，也讓台灣離真正的台灣之盾，就差那麼一步。

