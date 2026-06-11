最富新進者！他靠「這」進台灣50大富豪

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財經中心／林浩博報導

鴻勁精密董事長謝旼達（圖中）以71億美元身價，於今年首度擠進《富比士》台灣50大富豪榜。謝旼達的財富隨著公司市值飛升，當中秘密武器即「測試分選機」，可用於檢測日益複雜的AI晶片。（圖／資料照）

美國財經雜誌《富比士》（Forbes）的2026年台灣50大富豪名單今（11）日出爐，鴻勁精密董事長謝旼達以71億美元（約2251億台幣）身價，以第12名位置首度擠進榜單。

謝旼達擠身50大富豪！公司市值飛升靠「測試分選機」

鴻勁這家AI晶片測試設備廠商，去年11月掛牌上市，首日股價就較IPO價格溢價81%，且迄今股價更是翻倍成長，連帶抬高謝旼達的資產規模。鴻勁市值飛速飆升，所依靠的秘密武器就是「測試分選機」（test handler），這款設備可在第一次測試階段，將晶片予以移動與分類，而鴻勁在此設備的全球市場占有了近三分之一份額，主要客戶涵蓋台積電與輝達（Nvidia），他們看中鴻勁的先進分選機以檢測構造日益複雜的晶片。

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去年鴻勁近四分之三訂單都來自AI與高性能運算應用，公司營收與淨利雙雙成長一倍，分別達到303億台幣與124億台幣水準。鴻勁規劃今年將產能擴大40%至3000台設備，並預計興建新廠於2028年啟用。

謝旼達畢業於台北工專機械科，他於1990年代進入台灣半導體設備產業工作，1999年和一群工程師共同創辦了鴻勁精密。

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