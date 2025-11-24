「最富有成效的一天」 美國務卿宣布烏俄停火談判新進展

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）23日在瑞士日內瓦與烏克蘭代表團進行閉門會談後，向媒體表示，美國主導的「烏克蘭戰爭和平計畫」草案已在多項未決議題上取得「實質進展」，雙方正針對一份約26至28點的「活文件」進行密集協商。



魯比歐形容這份文件「每天都在隨著各方意見持續演進」，並強調：「今天可能是我們參與這項議題以來最富有成效的一天，至少是最近很長一段時間以來最好的一天。」他同時謹慎表示，「工作還沒結束，還不能宣布勝利」，但承認今天的進度已遠超早上開會時，甚至比一周前都要快得多。

和平計畫草案約三周前開始成形



據指出，這份和平計畫草案約三周前開始成形，美國團隊先擬出一份基礎文件，再分別與烏克蘭、俄羅斯雙方反覆溝通。魯比歐透露，過去96小時內，美方包括陸軍部長在內的高層已親赴基輔，與烏克蘭國會、總統府、軍方等各部門廣泛交換意見，成功將雙方立場大幅收斂。

魯比歐表示，23日會談的唯一目標就是「縮小那26到28點中尚未達成共識的部分」，而當天已取得顯著成果。他強調，剩餘的幾個爭議點「都不是無法克服的障礙」，只是需要更多時間協調，並重申「我由衷相信我們能夠達成目標」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）當晚在例行視訊演說中證實，日內瓦會談將持續到深夜。他說：「與美國代表對話非常重要，而且我們看到川普總統團隊正在認真傾聽我們的聲音。」澤倫斯基並對美國長期援助表達感謝，間接回應先前川普曾批評烏方「零感謝」的說法。

對於俄羅斯在談判中的角色，魯比歐明確指出，任何最終協議都必須得到俄方同意。他說，美方從過程初期就透過多種管道掌握俄羅斯立場，包括收到大量書面非正式文件（non-papers）與口頭溝通。若美烏能在草案上達成共識，下一步就是將內容提交莫斯科審議。

多拖一天，就會有更多人死亡



川普政府原先設定11月27日為烏克蘭回覆草案的最後期限，但魯比歐23日表示，若有實質進展，期限可以彈性調整。他強調：「我們當然希望27日就能完成，但更重要的是盡快結束戰爭，因為每多拖一天，就會有更多人死亡、更多破壞。」

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在日內瓦記者會上表示，烏方正朝「公正且持久的和平」努力，並感謝美國總統川普及其團隊的調解角色。他透露，未來幾天將繼續整合各方提案，也會與歐洲盟友保持密切聯繫，最終仍由兩國元首拍板定案。

白宮23日公布的會談紀要顯示，烏克蘭代表團對當天會議成果表達高度肯定。紀要指出，烏方五大核心關切──安全保證、長期經濟發展、基礎設施保護、航行自由與政治主權──都已在會中獲得充分討論，並納入最新草案。

美參議員批「根本是莫斯科的許願清單」



紀要並引用烏方代表表示：「經過今天的修訂與澄清，我們認為目前版本已反映烏克蘭國家利益，並提供可信、可執行的安全保障機制。」美方則重申，確保烏克蘭主權、安全與未來繁榮，始終是這場外交努力的核心目標。

儘管美歐部分人士批評該草案對俄羅斯過於寬容，甚至有美國參議員指稱這份文件「根本是莫斯科的許願清單」，但魯比歐與烏方高層均強調，目前版本仍屬「持續演進中的工作文件」，距離最終定案尚需時日。



責任編輯：許詠翔



