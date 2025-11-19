Yahoo奇摩遊戲編輯部

最實用的拒絕信！15歲小孩應徵Valve，官方回應超勵志「學歷不是絕對」

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間

全球最大 PC 數位遊戲平台 Steam 母公司，同時也是《CS2》、《DOTA2》、《戰慄時空》等熱門作品的開發商 Valve，僅 300 多人的規模，年營收曾因為法律文件曝光而估算超過 100 億美元，加上沒有上下級領導關係的內部結構，被許多人稱為最幸福的遊戲公司。而最近，一名網友分享，他曾在 15 歲時向 Valve 求職的有趣經歷，雖然申請毫不意外的被婉拒，但 Valve 官方不只沒有罐頭式的回絕，還寄了一封充滿鼓勵與實質建議的信件。

Valve 是業界許多開發者嚮往的公司。（圖源：Valve 編輯合成）
Valve 是業界許多開發者嚮往的公司。（圖源：Valve 編輯合成）
廣告

網友 Shaurya 分享了他在 2015 年，也就是 15 歲時向 Valve 求職後得到的回應。信中，Valve 的工程師 Ben Jackson 開頭就玩《傳送門》的測試人員梗，首先對這位年輕玩家的熱情表示肯定，接著詳細分享了公司的用人哲學。Valve 指出，他們尋找的是在各自領域達到頂尖水準的專業人士，不管是美術還是軟體開發，都必須具備能為公司遊戲和服務做出獨立貢獻的卓越技能。所以 Valve 官方網站上所有的職缺，都要求應徵者擁有豐富的實務經驗，多數員工甚至擁有 7 到 10 年以上的業界資歷。

對於有志進入遊戲業的新人，Ben 也給出了建議，公司並不在意應徵者是否畢業於名校，學位本身也並非錄取的絕對門檻，有些員工甚至連學位都沒有。真正讓應徵者脫穎而出的，是追求卓越的熱情、專注於客戶需求的思維，以及最重要的實際動手創作，這些都是學校裡無法學習到的。最終 Ben 鼓勵他「直接去開發遊戲，不管是在紙上還是電腦上」，因為關鍵在於「實踐」和「創造」的過程，這才是磨練技能、通往夢想的最佳方式。

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

其他人也在看

平均加薪1,780元你有嗎？人力銀行：逾6成企業明年會調薪、調幅4.5%

平均加薪1,780元你有嗎？人力銀行：逾6成企業明年會調薪、調幅4.5%

2025年即將進入尾聲，放眼2026年薪酬展望，雖然關稅不確定因素仍在，但根據人力銀行調查顯示，仍有逾6成企業表示2026年會對員工加薪，平均調幅為4.5%，其中又以軟體及網路相關產業加薪幅度最高，平均來到7.1%。專家表示，若以月薪中位數4萬元估計，員工平均每月可加薪1,780元。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
職場自由指南：頭牌不等於幸福，心理健康才是關鍵

職場自由指南：頭牌不等於幸福，心理健康才是關鍵

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌頭牌看似光鮮，其實背後隱藏工作壓力與生活束縛。本文探討如何在職場掌握自由、提升心理健康，避免被短暫光環束縛，打造屬於自己的高段位生活。職場的真相：頭牌不等於自由在職場生存法則中，有一句話值得每個年輕人深思：「公司就像青樓，要做的是盡快贖身，而不是爭做頭牌。」許多年輕人渴望衝上「頭牌」位置，台前光鮮、座上賓多、獎金滿滿，看似人生巔峰。然而現實往往相反——頭牌意味着更多應酬、更多業績壓力、更多犧牲，甚至失去生活自主權，對心理健康和生活品質造成長期影響。頭牌背後的枷鎖職場光環背後常隱藏壓力和束縛。真正的高段位玩法，不是爭取頭牌，而是掌握選擇權：決定自己做什麼、何時退場，才能擁有真正的自由和生活掌控感。自由與自主，是心理健康的重要基礎，也讓職場表現更持久穩定。自由才是職場最高段位在職場高段位的生存心法中，自由是最終獎勵：工資是「賣笑銀」——以時間與精力換取收入。資歷是「資本」——累積經驗與影響力，創造更多選擇。真正的高手，不是誰的頭牌，而是能自主決定工作內容、時間與生活節奏的人。爭來的頭牌只是束縛，贖身換來的才是人生的下一章，提升心理健康與工作滿意度。年

KingNet 國家網路醫藥 ・ 42 分鐘前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型

胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型

小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了　網全炸鍋

昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了　網全炸鍋

47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了

台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了

台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。

Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！

惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！

體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。

FTV Sports ・ 1 天前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻

歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻

普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！

中時新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度

強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度

[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很

新頭殼 ・ 1 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」　楊宗緯再發聲！住戶曝內情

返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」　楊宗緯再發聲！住戶曝內情

歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球　韓媒批判：與日本實力差距很大

WBC》韓國投手2戰多達23次四死球　韓媒批判：與日本實力差距很大

韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。

TSNA ・ 2 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了

快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...

FTNN新聞網 ・ 3 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」

醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」

肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了

鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了

[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時，卻笑了出來，表示願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基...

今日新聞NOWNEWS ・ 35 分鐘前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了　網笑揭原因

館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了　網笑揭原因

網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」

台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」

南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。

中天新聞網 ・ 9 小時前
「前額葉失能」女星輕生未遂　醫：快樂消失了「9症狀要警覺」

「前額葉失能」女星輕生未遂　醫：快樂消失了「9症狀要警覺」

藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。

中天新聞網 ・ 3 小時前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」　下波冷空氣這天報到

今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」　下波冷空氣這天報到

今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委　全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委　全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。

鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」　當地人鬆口氣讚：挺好的

不是日本！這國家「中國客變少了」　當地人鬆口氣讚：挺好的

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖

大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖

大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前