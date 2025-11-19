最實用的拒絕信！15歲小孩應徵Valve，官方回應超勵志「學歷不是絕對」

全球最大 PC 數位遊戲平台 Steam 母公司，同時也是《CS2》、《DOTA2》、《戰慄時空》等熱門作品的開發商 Valve，僅 300 多人的規模，年營收曾因為法律文件曝光而估算超過 100 億美元，加上沒有上下級領導關係的內部結構，被許多人稱為最幸福的遊戲公司。而最近，一名網友分享，他曾在 15 歲時向 Valve 求職的有趣經歷，雖然申請毫不意外的被婉拒，但 Valve 官方不只沒有罐頭式的回絕，還寄了一封充滿鼓勵與實質建議的信件。

Valve 是業界許多開發者嚮往的公司。（圖源：Valve 編輯合成）

網友 Shaurya 分享了他在 2015 年，也就是 15 歲時向 Valve 求職後得到的回應。信中，Valve 的工程師 Ben Jackson 開頭就玩《傳送門》的測試人員梗，首先對這位年輕玩家的熱情表示肯定，接著詳細分享了公司的用人哲學。Valve 指出，他們尋找的是在各自領域達到頂尖水準的專業人士，不管是美術還是軟體開發，都必須具備能為公司遊戲和服務做出獨立貢獻的卓越技能。所以 Valve 官方網站上所有的職缺，都要求應徵者擁有豐富的實務經驗，多數員工甚至擁有 7 到 10 年以上的業界資歷。

對於有志進入遊戲業的新人，Ben 也給出了建議，公司並不在意應徵者是否畢業於名校，學位本身也並非錄取的絕對門檻，有些員工甚至連學位都沒有。真正讓應徵者脫穎而出的，是追求卓越的熱情、專注於客戶需求的思維，以及最重要的實際動手創作，這些都是學校裡無法學習到的。最終 Ben 鼓勵他「直接去開發遊戲，不管是在紙上還是電腦上」，因為關鍵在於「實踐」和「創造」的過程，這才是磨練技能、通往夢想的最佳方式。