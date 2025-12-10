最小「大全聯」年營收目標10億 背後展店思維：打造「全聯變形金剛」！

今日大全聯青埔店試營運，總經理蔡篤昌表示，面對零售寒冬，全聯今年業績達標，甚至超越，而明年定出的目標也不低。

量販寒冬，大全聯卻暌違15年，新開出一家結合超市與百貨的門市，地點位於桃園青埔，今（10）日開始試營運，鎖定年輕家庭和退休族群的高消費力，全聯總經理蔡篤昌也為這家最小坪數的大全聯訂下年營收10億元的高標。

距離桃園高鐵站路程約4分鐘距離，遠遠就能眺望一棟IKEA大樓，隱藏於一樓和B1的是今日試營運的大全聯青埔門市。中午用餐時刻，人流不息。也難怪僅是試營運，全聯總經理蔡篤昌就信心滿滿地說，「這不算大型店面，但我們看好這裡的發展，訂下年營收約10億元的高標。而且這是一家完整的新店，可以複製成功。」

廣告 廣告

全聯、大全聯全新制服也同步亮相，邀請巴黎、東京奧運開幕式國家代表隊服裝設計師周裕穎操刀設計，靈感源自「F1車隊精神」。

大全聯目前共21店，去（2024）年20家門市營收約277億元，其中面積約4000坪內湖店為店王，年營收約25億元，占比9%。青埔店僅約1,500坪，卻要創造10億元的成績，是件不容易的事情。

但全聯何以敢為？「青埔里10年人口成長30倍具高潛力；主要客群來自年輕家庭和退休族群，鄰近科技園區也是高所得區域，」蔡篤昌信心滿滿地說。其次，營業部量販營運總監高介文指出，「結合量販（大全聯）與超市（全聯）的優勢，例如有小農直送，讓家庭採買選擇多元。」

此外，全聯行銷部協理劉鴻徵指出一個關鍵所在：「以模組化專區創造百貨公司專櫃感，可以應用在不同商圈的中大型全聯。」用直白話來說，就是未來全聯或者大全聯可以依照區域與坪數，排列組合出不同客群的門市，也就是「全聯門市變形金剛化」。

挑戰當然不小。蔡篤昌不諱言，「量販營收相較以往幾乎打對折。展店要看時機，包括找地成本、適合商圈和投報率；這間店我們是房東，也省下房租。不然套句董事長說的，以前開一家店1千萬有找，現在超過3千萬還不夠。」

今天另個重點則是新制服上線，上面都有全聯、小時達、全電商和全支付的4個LOGO，資源整合外也讓品牌視覺一致化。「另方面因應員工年輕化而改變，」蔡篤昌透露，「全電商」走自己的路，目前最重要就是把自己這群顧客顧好；「小時達」成長非常大，在外送地位今年從第3躍升為亞軍，生鮮雜貨類則是第一名。

更多鏡週刊報導

群創收購Pioneer 董座洪進揚：盼營收雙位數成長

龍頭互控！台泥因電池廠火災提告求償46億 中鼎：依法無據

誠品新佈局1／今年營收將超過250億元 誠品董座：選對地點比拓點重要