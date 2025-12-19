最少6下、最多24鞭！新加坡12/30啟用新版法案，要狠狠「打擊」詐騙犯和他們的幫手
新加坡為了嚴懲愈發氾濫的詐騙犯罪，以最快速度完成修法，最新的政府宣告指出，新版修正案預計從12月30日起正式生效，屆時所有詐騙主嫌、招募詐騙成員者，以及所有協同詐騙的成員，一旦定罪、都將面臨「至少6下」強制鞭刑懲罰，根據其所犯罪行程度，最高可判處24下，希望能透過這種讓人聞風喪膽的刑罰，有效強化嚇阻、達成遏止愈發猖獗的詐騙犯罪。
《亞洲衛視》報導指出，新加坡內政部強調，打擊詐騙是國家最優先任務之一，但如今該國的詐騙案數量，以及損失金額依舊令人憂心。考量到詐騙不斷衍生和變化，擔心修法速度跟不上，星國政府特別提到，現行刑法第420條所規範的「非詐騙類型詐欺案件」，也納入裁量範圍，一旦法官認定情節重大，有權對犯人處以最高24下鞭刑。
除了執行詐騙的嫌犯與從犯，新修正案也將對協助詐騙的「車手」，以及替詐騙集團洗錢、提供電話SIM卡，或給予Singpass（政府數位身分）帳號密碼者，一旦確定有罪，最高可判處12下鞭刑，但這群人並不適用強制判決。
內政部高級政務部長沈穎（Sim Ann）曾在11月初指出，詐騙如今已是新加坡國內最普遍的犯罪類型。政府數據顯示，從2020至2025年上半、合計通報約19萬起詐騙案件，累計損失金額約有37億新幣（約新台幣903億元），占所有通報犯罪的60％。
「這幾年因詐騙造成的損失金額，幾乎可以讓政府，拿去打造3座全新專屬的醫療園區。接下來我們將持續觀察情勢走向，必要時不排除進一步提高刑責。」
目前在該國法律條文中，有161項罪行可以被判處鞭刑，其中96項是「酌情」鞭刑，將依據其犯罪情節和事實，交給法官進行最終定奪；而另外有65項則屬於強制性鞭刑。
