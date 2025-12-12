最尖端晶片製造「根留台灣」 吳志中《法新社》專訪揭半導體戰略

外交部政務次長吳志中接受《法新社》專訪。（AFP）

儘管面臨中國不斷升高的軍事壓力以及全球供應鏈重組的挑戰，外交部政務次長吳志中於12月10日接受法國《法新社》專訪時強調，台灣將堅定維持「最先進」的半導體製造技術根留國內，以確保台灣在全球產業鏈中持續扮演「不可或缺」的核心角色。報導以「台灣外交部次長表示將把『最先進』晶片製造留在國內」為題刊登，並被多家國際主流媒體轉載。

針對外界建議將晶片生產移出台灣以分散風險的說法，吳志中表示，單純將晶圓廠移往海外並非真正的風險解方，並直言：「真正的解方，是防止戰爭發生。」吳志中強調，台灣雖然逐步擴大全球布局，包括台積電在美國、日本及德國等地建廠，但這些海外投資「仍與台灣緊密相連」，最先進的製程與研發核心仍將留在台灣，以確保我國在半導體生態系中持續扮演關鍵角色。

吳志中也談及，他國想複製台灣完整半導體生態系的挑戰性，但要在其他國家複製台灣的供應鏈「極具挑戰」，因為「台灣擁有非常特殊的半導體製造文化」，這突顯了台灣不僅依賴硬體優勢，更依賴其獨特的技術與人才文化。他重申，無論未來美國新政府採取何種製造業回流或關稅政策，台積電的核心優勢仍將留守台灣。

談及地緣政治風險，吳志中表示，他相信無論是美國或歐洲，若中國對台發動攻擊，都會基於自身的「國家利益」考量作出回應。他強調，美國的利益與台灣的利益在許多方面恰為一致，包括半導體產業、台灣海峽的和平與航行自由等。吳志中最後總結，台灣不只是中國所單方宣稱的核心利益，同時更是美國的核心利益，強化了台灣在國際戰略上的不可替代性。





