最尷尬一幕！廁所上一半遇地震「屁股外露」急逃…他苦笑：真的連滾帶爬

記者陳弘逸／台東報導

台東縣卑南鄉昨晚（24日）發生芮氏規模6.1地震，造成災損。（圖／翻攝畫面）

台東縣卑南鄉昨晚（24日）發生芮氏規模6.1地震，造成當地劇烈晃動，多間商家貨架倒塌、商品掉落造成財損；有居民也在社群分享尷尬逃難經歷，地震當下，正在上大號，情急之下，褲子還沒穿好，就急著逃生，還被自家監視器拍到，露出股溝，邊拉著褲子逃出門外。這段畫面引人發笑，事後苦主留言報平安，所幸，這起地震，除財損未造成任何人受困傷亡。

據中央氣象署最新資訊，昨天（24日）傍晚5時47分，發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里，位於台東縣卑南鄉，最大震度台東縣5弱。

受地震影響，台東地區多間商家貨架倒塌、商品掉落造成財損，甚至傳出朝安堂納骨塔因劇烈晃動，造成5樓共8個骨灰罈震落並破碎。

不過卑南鄉有居民在社群分享尷尬逃難經歷，地震當下，正在上大號，情急之下，褲子還沒穿好，就急著逃生，還被自家監視器拍到，露出股溝，邊拉著褲子逃出門外。

台東縣卑南鄉昨晚（24日）發生芮氏規模6.1地震，造成台東體專牆壁龜裂。（圖／翻攝畫面）

他將畫面PO上社群「Threads」並寫下，「震央在我們台東卑南這…我在大便突然給我這麼大的地震，真的是連滾帶爬的屁股外露……」畫面引人發笑，不少網友留言「夾斷、趴下、掩護、穩住」、「要拿素材的記者記得幫人家屁股打碼」。

苦主還留言回應，「謝謝大家…一切平安，我已經屎大完坐在馬桶上面，擦都來不及先跑再說啊」，他也同意將畫面授權給媒體，還不忘強調「只是我屁股外露」。所幸，這起地震，除財損未造成任何人受困傷亡。

