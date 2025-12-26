最帥人魔原來是李小龍粉絲！邁茲米克森大耍雙節棍秀反差魅力

〔記者許世穎／綜合報導〕曾打造人氣美劇《雙面人魔》的鬼才編劇布萊恩富勒首度自編自導奇幻動作長片《邦尼殺死他》，並與「最帥人魔」、坎城影帝邁茲米克森再度攜手合作，電影跳脫既定框架，呈現邁茲截然不同的一面。

多年來，邁茲多以冷峻形象示人，但在導演富勒眼中，他本人卻與銀幕形象大相逕庭。富勒直言，邁茲私下充滿少年般的好奇心與幽默感，甚至笑曝他是那種會在打保齡球時偷偷藏起別人鞋子，讓對方追著他跑的人。也因此，富勒刻意反其道而行，為邁茲量身打造片中「神祕殺手鄰居」一角，將他親切、真實、易於共鳴的一面融入角色設定之中。

廣告 廣告

與富勒相識多年的邁茲，始終對他的創作才華深感佩服。他形容富勒的想像力獨樹一格，當初在聽到《邦尼殺死他》的故事提案時，便立刻被吸引，也相信劇本完成後只會更加成熟、完整。實際拿到劇本後，無論是故事世界觀的鋪陳，或細至服裝釦子的設計，都讓他愛不釋手，也因此毫不猶豫答應接演，並真誠表示，能參與布萊恩的首部導演長片，是一件非常榮幸的事。

片中飾演神祕殺手、面對接連生死威脅的邁茲，其實本身就擁有相當豐富的特技經驗，並將李小龍視為偶像。他分享，自己從小就嚮往成為特技演員，也曾練過體操，讓他在動作場面中能反覆嘗試而不致受傷。

這次拍攝期間，他與富勒親自參與部分動作戲的設計與編排，兩人甚至像孩子般用李小龍公仔排練動作，並決定在片中加入雙節棍橋段，讓邁茲直呼過癮。不僅如此，他在片場的投入與專業程度也讓團隊印象深刻，部分動作場面甚至由他反過來指導特技人員，最終都成功完成，也展現出彼此之間高度的信任與默契。《邦尼殺死他》將於2026年1月16日在台上映。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

王ADEN為何這麼慘？公審學生遭抵制「跨年場全沒」 家長還原真相

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

過氣了？李敏鎬朴敘俊新劇慘敗 韓媒狠酸收視跳票

