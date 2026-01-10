最帥人魔私下愛慕異形女王？導演爆料兩人拍戲後現場告白

〔記者許世穎／綜合報導〕有最帥人魔之稱的「坎城影帝」邁茲米克森和「異形女王」雪歌妮薇佛在新片《邦尼殺死他》有大量對手戲。兩大巨星難得同台演出，也讓導演布萊恩富勒忍不住爆料，兩人其實互相都是對方的「超級粉絲」。

導演富勒興奮分享：「我在拍攝時最愛的一件事，就是看雪歌妮和邁茲多麼深愛彼此，卻又要保持專業。雪歌妮去化妝間時，邁茲會低聲說『能和她合作非常不可思議』；當邁茲換衣服時，雪歌妮會輕輕向自己搧風說『我真的迷死我們的男主角了』，讓我都快忍不住幫他們傳紙條了！」

憶起合作過程，雪歌妮也直誇邁茲：「沒想過我們真的能合作，他人超好，是那種你幾乎看不到他『在演戲』的演員！」而邁茲也忍不住直呼：「她親切風趣，要放下迷弟心態實在不容易！」《邦尼殺死他》將於1月16日在台上映。

