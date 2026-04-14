「最帥令狐沖」肺炎惡化器官衰竭！ICU搶救14天暴瘦18公斤 呂頌賢近況曝光

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呂頌賢去年因病住院，一度暴瘦約18公斤。翻攝劇荒看這裡微博、呂頌賢微博

香港男星呂頌賢因演出經典港劇笑傲江湖中「令狐沖」一角打開知名度，更被不少觀眾封為最具代表性的版本之一。然而他在2025年因罹患嚴重細菌性肺炎，一度命危送進加護病房，甚至昏迷多日、體重驟減近18公斤，健康狀況讓粉絲擔心不已。

久違現身 狀態回春引關注

近期他透過社群平台分享與黎耀祥、麥長青合體拍攝的影片，三人難得同框勾起大批粉絲回憶港劇黃金年代。畫面中呂頌賢神情輕鬆、氣色紅潤，整體狀態明顯好轉，不少網友直呼「整個人回來了」，終於擺脫先前暴瘦的憔悴印象。

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事實上，呂頌賢近年將事業重心轉往中國，除了持續參與戲劇演出，也積極投入推廣素食文化，並跨足餐飲經營，未料健康狀況卻在去年出現重大危機，呂頌賢的老婆麥景婷先前透露，他當時幾乎沒有明顯不適，卻突然遭細菌感染肺部，病情快速惡化，甚至擴散至多個器官，情況相當罕見且危急。

呂頌賢去年因病暴瘦令粉絲相當擔心。翻攝呂頌賢微博

14天ICU搶命 病況一度危殆

根據家屬說法，他一下飛機便緊急送醫，隨即進入急診與負壓隔離病房治療。期間雖短暫出院，但病情反覆惡化，不得不再度入院，最終轉入加護病房搶救長達14天，大部分時間處於昏迷狀態，整段醫療過程驚險萬分。醫護人員指出，此次感染屬於高破壞力且潛伏期較長的細菌性肺炎，對身體造成劇烈衝擊，也導致他體重在短時間內急速下滑，整體體能一度跌至低谷。

經過長時間治療與休養後，呂頌賢最終順利出院，並親自向外界報平安。他坦言整段過程幾乎沒有記憶，但深知家人承受巨大壓力，也感慨這次經歷宛如「重生」。如今隨著身體逐步恢復，他再度公開亮相，不僅展現復原成果，也讓觀眾再次回味昔日港劇的風華歲月。

呂頌賢近日氣色明顯回復，引發粉絲關注。翻攝呂頌賢微博



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