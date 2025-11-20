最帥反派「曾敬驊」10部影劇推薦！《如果我不曾見過太陽》暴雨殺人魔、《逆局》割背超變態
曾敬驊近期以《如果我不曾見過太陽》暴雨殺人魔「李壬曜」一角掀起討論度，再度證明他不只能演青春劇男孩，更能以精準的情緒層次駕馭黑暗、壓抑與暴戾角色。他從《返校》崛起，之後持續挑戰各種類型影劇，包括社會寫實、心理懸疑、靈異喜劇、同志愛情與末日災難，每一次都展現截然不同的面貌。以下整理「10部曾敬驊必看影劇代表作」，從善良少年到極惡反派，一次看清他的百變演技！
曾敬驊影劇必看推薦1.
《返校》
曾敬驊、王淨主演的《返校》，以白色恐怖時期為背景，講述「方芮欣」和「魏仲廷」在夜間試圖逃離學校時，逐漸發現一連串事件的真相。曾敬驊飾演的魏仲廷，對方芮欣有著特別的情感。電影上映後，不少網友稱他為「天菜新人演員」，演技自然、不造作，將初戀氣息與壓抑情緒拿捏得恰到好處。這部作品也讓他入圍金馬獎最佳新演員、臺北電影獎最佳男主角，自此正式受到大眾關注，成為最受期待的新生代演員之一！
曾敬驊影劇必看推薦2.
《做工的人》
曾敬驊在《做工的人》中與李銘順、苗可麗、游安順合作，飾演阿祈和美鳳的兒子「小傑」，戲份雖非最高，但人物真誠、眼神乾淨，在一群成熟演員中依然亮眼。劇情聚焦台灣工地家庭的辛酸與溫暖，以真實的筆觸呈現「做工的人」的生活樣貌。觀眾普遍認為這部劇讓曾敬驊展現自然、不浮誇的生活感演技，甚至不少網友留言：「第一次注意到他，完全被圈粉。」劇集本身也獲得高分評價，被視為近年最成功的台劇之一！
曾敬驊影劇必看推薦3.
《刻在你心底的名字》
曾敬驊、陳昊森主演這部席捲亞洲的同志愛情電影《刻在你心底的名字》，飾演活潑外放、卻對情感迷惘的高中少年「Birdy 王柏德」。劇情圍繞戒嚴末期的青春秘密與壓抑校園情愫，兩人之間的情感細膩、真摯而動人。曾敬驊以自然純粹的情緒表現，成功讓角色獲得大量共鳴，網友讚他「演活那個時代的青春痛感」。電影上映後口碑與票房雙收，更入圍多項影展，被許多人視為他最具代表性的青春作品！
曾敬驊影劇必看推薦4.
《逆局》
周渝民、朱軒洋主演的犯罪懸疑劇《逆局》，以連環殺人案為主軸，曾敬驊飾演外表清秀、內心扭曲的神秘人「陸齊」，劇中數場「割背」和「撕皮」場面讓觀眾嚇到不敢呼吸。他以冷靜卻瘋狂的眼神張力，呈現角色深層的破碎心理，被網友封為「最乾淨的變態」。劇評認為他用極高控制力演出反派的殘暴與脆弱，成功突破過往青春形象，是他演藝生涯的重大轉捩點之一！
曾敬驊影劇必看推薦5.
《不良執念清除師》
曾曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演的《不良執念清除師》，劇情融合靈異、搞笑與溫情。他在劇中飾演善良、純真又帶點呆萌的高中生「蒲一永」，一次意外之後能看到「執念體」，並在過程中協助亡魂完成心願。角色可愛無害，是他少數回歸青春風格的作品。觀眾對他的表現普遍給予正評，稱讚他「治癒系演技」。全劇節奏輕快、角色魅力滿滿，是觀眾心中最具療癒感的曾敬驊作品之一！
曾敬驊影劇必看推薦6.
《疫起》
王柏傑、曾敬驊、薛仕凌、項婕如主演的《疫起》，改編自2003年SARS和平醫院事件，以醫院封鎖下的恐懼、混亂與人性抉擇為主軸。曾敬驊飾演護理師「安泰河」，與實習醫師李心妍是一對默契十足、彼此扶持的熱血醫護，即使對工作充滿使命感，但他內心深藏的創傷與不安，在極端壓力下逐漸被逼出，情緒爆發戲十分震撼。這部作品也被視為曾敬驊的大銀幕代表作之一，展現他更成熟、更具張力的演技！
曾敬驊影劇必看推薦7.
《我的麻吉4個鬼》
曾敬驊、邵雨薇、陸弈靜、蔡嘉茵、張再興、洪君昊主演主演的《我的麻吉4個鬼》，講述被四隻鬼魂纏身的地獄倒楣男，如何在無奈與混亂中找回人生方向。曾敬驊在片中飾演無親無依無靠的「阿緯」，與鬼魂們產生許多笑中帶淚的互動，是故事的暖心來源。觀眾認為這部電影節奏流暢、娛樂性高，加上曾敬驊的自然演技，使角色立體又討喜。網路評價多以「輕鬆、溫暖、零負擔」為主，是他較少見的歡樂系作品！
曾敬驊影劇必看推薦8.
《此時此刻》
Netflix 台劇《此時此刻》由十段不同故事組成，曾敬驊參與其中一段，以清爽自然的氣質演出戀愛實境秀《噢！新房客》的片場助理，與賈靜雯飾演的製作人「周莉文」，從辦公室上下屬關係發展成戀人，展現「女強人與小鮮肉」的姐弟戀，兩人有許多激情對手戲，尺度引發熱烈討論。這是曾敬驊第一次拍親密戲，許多觀眾認為兩人CP感爆棚，演技自然，希望這段關係能發展成一部獨立的戲劇！
曾敬驊影劇必看推薦9.
《童話故事下集》
柯佳嬿、劉以豪領銜主演的《童話故事下集》，描寫一對年輕夫妻在日常瑣碎與婚姻裂痕中相處的真實樣貌。曾敬驊飾演藥師「劉文傑」，外表乾淨斯文、性格溫柔沉穩，因一次偶然邂逅與柯佳嬿飾演的「林宜玲」產生連結。他以低調卻細膩的演技，呈現暖男特有的安定氣質。雖然戲份不多，但曾敬驊的表現依然讓觀眾印象深刻，展現他輕柔、乾淨、不造作的表演魅力！
曾敬驊影劇必看推薦10.
《如果我不曾見過太陽》
曾敬驊、李沐、江齊主演的暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》，以暴雨下的殺人案與校園暴力為主軸。曾敬驊飾演外表安靜、內心壓抑的暴雨殺人魔「李壬曜」，角色性格複雜、情緒深沉，是他迄今最黑暗、最突破性的演出。他以冷靜、無聲、壓抑的方式呈現瘋狂，讓觀眾直呼「完全認不出來」。網路評價一致稱讚他「顏值高但演技更狠」，是2025年台劇最令人震撼的深情反派之一！
曾敬驊從《返校》的青澀少年一路成長，挑戰過青春、懸疑、靈異、愛情、犯罪與恐怖等多種類型，每一次都交出令人驚喜的表現。尤其他在反派角色上的爆發力，更讓大眾重新看見他的演技深度。以上這10部影劇涵蓋他不同時期的代表作，不論你喜歡暖系男孩還是極惡反派，都能從中找到屬於他的魅力！
