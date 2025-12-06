「最帥喬峰」不再拍戲！黃日華拋退出影視圈 盼新生代崛起
64歲的香港演員黃日華，因其在1983年版《射雕英雄傳》中飾演的「郭靖」和1997年版《天龍八部》中飾演的「喬峰」而廣受歡迎，近日他在活動中正式宣布退出影視圈，並拒絕所有拍戲邀約。黃日華表示，經過多年演藝生涯，他已經意識到無法回到過去的巔峰狀態，與其如此，不如讓觀眾保留對他的美好印象。
在受訪時，黃日華坦言，這些年來他沒有好好留時間給自己，現在終於能去做一些自己喜歡的事情。他提到，許多朋友邀請他復出，但他都拒絕了，並希望年輕演員能夠發揮所長，成為新的偶像。此外，黃日華的女兒黃芷晴已轉向幕後工作，發展自己的興趣。
黃日華於1980年參加TVB藝員訓練班出道，隨後憑藉《過客》嶄露頭角。他的演藝風格以沉穩、真摯著稱，尤其擅長詮釋重情重義的角色。近年來，他因照顧罹病的妻子而漸漸淡出幕前，2020年妻子去世後，他更是停止了所有影視工作，專注於參與明星足球隊，享受生活。
