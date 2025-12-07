「最帥喬峰」道別幕前！ 黃日華宣布退出演藝圈：不再接拍任何作品

64歲香港資深演員黃日華正式宣布退出演藝圈，結束45年表演生涯。（翻攝自微博新浪娛樂）

64歲香港資深演員黃日華正式宣布退出演藝圈，結束45年表演生涯，他近日出席活動時受訪證實，今後將不再接拍任何影視作品，多年來，他以沉穩演技與重情義角色深受觀眾喜愛，外界熟悉的「喬峰」與「郭靖」等經典角色，是港劇武俠作品的代表性人物之一。

黃日華飾演的「喬峰」與「郭靖」等經典角色，是港劇武俠作品的代表性人物之一。（翻攝自微博新浪娛樂）

黃日華表示，多年演戲已帶給他足夠的成就感，也明白自己難以回到過去的巔峰狀態，因此選擇在最佳時刻離開，「與其讓觀眾看到不如以往的我，不如留住好印象。」他坦言，過去長時間投入拍攝，鮮少真正留給自己自由安排的日子，如今則希望能做更多喜歡的事情。

自從妻子梁潔華於2020年因病離世後，黃日華便逐漸淡出演藝工作。他先前曾提到，妻子是他堅持拍戲的重要原因，「她走了，再也看不到我演戲了，那我還繼續幹這行幹嘛呢？」，直到此次明確宣布告別幕前。

黃日華於1980年加入TVB藝員訓練班出道，1983年以《射雕英雄傳》郭靖一角走紅，1997年再以《天龍八部》喬峰掀起新一波武俠劇熱潮，與劉德華、梁朝偉、苗僑偉、湯鎮業並列「無線五虎將」。多年來，他以沉穩演技與重情義角色深受觀眾喜愛，是港劇武俠作品的代表性人物之一。

日前香港宏福苑火災事故中，同為大埔區居民的黃日華，也隨香港明星足球隊捐出100萬港幣，支援受災住戶。

