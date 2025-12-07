「最帥喬峰」黃日華退出演藝圈！親口證實：不會再接任何影視演出

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

香港演員黃日華因1997年在《天龍八部》飾演喬峰大受歡迎，被封為「最帥喬峰」，與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並列「無線五虎將」。現年64歲的他，近日證實已決定退出演藝圈，「不會再接任何影視演出」。

香港演員黃日華因1997年在《天龍八部》飾演喬峰大受歡迎，被封為「最帥喬峰」。（圖／翻攝豆瓣畫面）

黃日華5日出席活動時受訪，被問到未來規劃時直言，基本上已經離開娛樂圈，「不會再接任何影視演出，我是徹底拒絕了。」他表示，演戲多年，心裡明白自己已不可能回到過去的巔峰狀態，因此選擇「把最好的印象留給觀眾」，也讓自己有更多時間去做真正喜歡的事情。黃日華也大方稱讚新生代，「年輕一代有很多人表現非常出色」，期盼他們持續努力，成為香港的新偶像。

廣告 廣告

自從太太梁潔華於2020年離世後，黃日華便逐漸淡出演藝工作。他之前曾坦言：「自從她走了，再也看不到她看我演戲了，那我還繼續幹這行幹嘛呢？」加上本身對演藝工作興趣不大、經濟壓力也不重，因此索性「先休息一下」，如今更正式向演藝生涯說再見。

近期宏福苑大火悲劇震撼香港，同為大埔區居民的黃日華對失去親人的家庭感同身受，他所參與的香港明星足球隊已捐出100萬港幣（約新台幣402萬元），希望協助受災住戶重建家園。

更多FTNN新聞網報導

香港大火／宏福苑裝載青春回憶！ 天后曝淚別同學、鄰居心痛：無法言喻

香港宏福苑大火死傷慘重！五月天領軍相信音樂捐款890萬 支援救災與災後重建

香港大火／港男團MIRROR宣布缺席MAMA！ 向受影響觀眾致歉：感謝大家諒解

