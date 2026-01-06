「最帥展昭」何家勁曬打針哀嚎片！近況嚇壞網：保重

娛樂中心／周孟漢報導



香港男星何家勁過去在電視劇《包青天》中飾演帥氣護衛「展昭」走紅，被譽為「最帥展昭」；他近年來淡出演藝圈，專心經營食品副業，成為身家上億的企業家。經常透過分享近況的他，近日卻貼出自己躺在病床上打針、表情相當痛苦的畫面，讓不少粉絲們相當憂心喊「展昭哥加油」。





香港男星何家勁過去因飾演帥氣護衛「展昭」走紅。（圖／翻攝「何家勁kennyho」微博）





現年66歲的何家勁近日透過社群平台上傳一段影片，只見影片中他躺在病床上，並由醫師拿著粗針頭進行注射治療，過程中何家勁不斷露出痛苦表情，還忍不住叫出「哇！哇！哇！」的聲音。而在施打完畢後，醫生又拿了一支針來回插入他手臂，所幸最後完成治療，何家勁才露出了鬆了一口氣的表情。

何家勁貼出自己躺在病床上打針、表情相當痛苦的畫面。（圖／翻攝自小紅書）





畫面曝光後，網友們也紛紛擔心起何家勁的健康狀況，「看著我手都疼了」、「好心疼，會不會很痛」、「這是在幹啥，看著好恐怖」、「展昭哥加油」、「展昭哥保重，祝身體健康」、「怎麼了展昭哥？還好嗎？請一定要注意身體健康喔」。









網友們紛紛擔心起何家勁的健康狀況。（圖／翻攝自小紅書）





事實上，何家勁日前曾在直播中稱自己身體有小毛病，但在吃藥過後，覺得血壓有明顯升高，所以才決定戰聽用藥，目前只剩下攝護腺輕微肥大，以及肺部出現氣泡等症狀，但樂觀的他則強調「這個過了50、60歲肯定有的啦」，要粉絲們不要擔心。

原文出處：「最帥展昭」何家勁才自爆長肺泡！又曬躺床「打針哀嚎片」近況嚇壞網：保重

