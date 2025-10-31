「最帥展昭」甄志強上海猝逝享年59歲 妻方心媛發訃聞哀悼

香港男星甄志強21日在上海逝世。（翻攝自甄志強微博）

曾以港劇《碧血青天楊家將》展昭一角走紅、被譽為「最帥展昭」的香港男星甄志強，10月21日在上海安詳辭世，享年59歲。其妻方心媛於今（31日）透過社群平台發布訃聞，表示甄志強一生溫潤如玉、藝耀香江，家屬全程陪伴在側，並依其低調性格，後事將從簡辦理。

甄志強1991年參加全港模特兒大賽，一舉奪得4項大獎後入行，憑俊朗外型及陽剛氣質成為電視台力捧小生，最為人熟知的角色是《碧血青天楊家將》中的展昭。他曾於一週內同時拍攝8支電視廣告，是1990年代炙手可熱的港星之一。

2009年，甄志強淡出演藝圈，轉往中國發展餐飲業，但因經營不善回港，之後陸續在《詭探》、《PTU機動部隊》等劇客串演出，近年經常透過抖音與粉絲互動。

據悉，甄志強在上海擁有房產，平時熱愛打球，離世消息來得突然，傳出是在運動後因心臟問題猝逝。今年5月，他曾在社群平台發文感嘆「危機的出現，往往沒有預警」，當時分享的影片中，他在醫院插管吊點滴、神情虛弱，出院時仍顯疲態。甄志強20日才於抖音上傳在機場吃美食的影片，如今卻傳出離世消息，令粉絲愕然。

方心媛在甄志強過世10天後才向外發表訃聞。（翻攝自甄志強微博）





