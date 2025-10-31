「最帥展昭」甄志強離世！享年59歲 家屬哀痛發訃聞證實死訊

【緯來新聞網】曾被譽為「最帥展昭」、前香港亞洲電視藝人甄志強離世，享年59歲。甄志強家屬證實甄志強已於10月21日於上海辭世，享年59歲。他的離世震驚許多影視圈內外人士，妻子方心媛發表訃聞，證實這項不幸消息。她透露，甄志強臨終時，有家人陪伴在側，後事將依其一貫低調風格簡化處理，相關安排將另行公告。

「最帥展昭」甄志強離世。（圖／翻攝自微博）

甄志強首個電視作品《溶情劫》創下亞視全年收視紀錄。適逢當年亞視有一輪古裝劇攻勢，於是甄志強的出現起到很大作用，深受當年的監製如蕭笙、楊紹鴻、蕭建鏗與冼志偉等人讚賞，由其是古裝劇，且以新人來說表現突出、外型健碩、能文能武、亦正亦邪和演技精堪，深得不少觀眾讚賞及認同，好評如潮。

「最帥展昭」甄志強離世。（圖／翻攝自微博）

甄志強在1994年參演電視劇《碧血青天楊家將》，飾演展昭一角，因形象俊朗正直，迅速在觀眾心中留下深刻印象，更被粉絲封為「最帥展昭」。方心媛表示，丈夫離世時氣氛平靜，家人都在床邊陪同送別，將以不張揚的方式處理後續事宜，尊重他一貫的處世態度。喪禮時間將再擇期公開。

