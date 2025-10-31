「最帥展昭」甄志強驚傳驟逝！妻證實噩耗：離世時全家陪在身邊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
曾經的亞視一線小生甄志強，以《碧血青天楊家將》中的「展昭」一角備受觀眾喜愛，英俊挺拔的外表和正氣凜然的形象深植人心，更有「最帥展昭」之稱，不料今（31）日驚傳驟逝消息，享年59歲。
妻方心媛透過社群發表訃聞，證實甄志強離世的噩耗，表示丈夫在10月21日於上海離世，全程家人都陪伴在他身邊，後事也從簡辦理以尊重其生前低調的個性，葬禮日期將另行公告。
據《星島日報》報導，甄志強長年旅居上海，平時熱愛打球，而有消息人士透露，他的離開相當突然，疑似是在打球後心臟出問題而猝逝。
