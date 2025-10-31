「最帥展昭」甄志強驟逝！享年59歲 妻心碎證實：後事從簡

港星甄志強猝逝。翻攝自微博



曾因飾演《碧血青天楊家將》中「展昭」一角走紅的港星甄志強，驚傳於10月21日在上海離世，享年59歲，其妻方心媛於31日在社群平台發布訃告證實死訊，令無數劇迷不捨。

根據《星島日報》報導，甄志強長居上海，平日熱愛運動與打球，消息人士透露，他離世前身體狀況看似良好，據傳是在打球後突感不適，疑似心臟問題發作而猝逝。其妻方心媛發表訃聞時表示，甄志強離世當下家人皆在身旁，並依其低調謙和的性格，後事將從簡舉行。

方心媛在訃文中寫下：「彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤友；今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉。」感謝外界多年來對甄志強的支持，並懇請親友靜候喪禮安排，給予家屬哀悼的空間。

「亞視當家小生」港星甄志強猝逝。翻攝自微博

甄志強出身亞洲電視（亞視），1994年在《碧血青天楊家將》中飾演展昭一角，英姿颯爽、神情俐落，深受觀眾喜愛，因而被封為「最帥展昭」。不過，演藝生涯高峰過後，他星運卻未如預期，1999年因與大23歲的名媛趙金卿戀情曝光，受到輿論壓力最終分手。

此後他淡出演藝圈，2009年轉往深圳與上海經營餐飲業，但事業未見起色。近年，他重返幕前，先後在《詭探》、《PTU機動部隊》等劇中客串，重新獲得粉絲注目，未料就在事業重啟之際，傳出猝逝噩耗。

